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Политика ,  
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На Украине освободили митрополита по просьбе патриарха Кирилла

Осужденного на Украине митрополита освободили по просьбе патриарха Кирилла
Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан был приговорен на Украине к пяти годам лишения свободы за статью, в которой он рассуждал «о главенствующей роли Московского патриархата в православном христианстве»

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (в миру — Анатолий Елецких), приговоренный на Украине к пяти годам лишения свободы по нескольким статьям, был освобожден по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщается на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

«22 июня 2024 года по ходатайству Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в результате проведенных переговоров освобожден митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан», — говорится в сообщении.

Митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) был осужден в августе 2023 года, суд в Виннице признал его виновным по четырем статьям — «о посягательстве на территориальную целостность, о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, о нарушении равноправия граждан, об оправдании агрессии против Украины», сообщал офис генерального прокурора.

Священнослужителя обвинили в том, что он в январе 2022 года, «руководствуясь пророссийскими идеологическими мотивами», опубликовал на сайте епархии свою статью, в которой рассуждал «о главенствующей роли Московского патриархата в православном христианстве» и отрицал самостоятельность Православной церкви Украины (ПЦУ). Митрополит не признал свою вину.

Патриарх Кирилл называл обвинения абсурдными. «Этому беззаконному решению предшествовали многочисленные попытки оказать давление на владыку Ионафана, который несмотря ни на что оставался верен своей Церкви и собратьям по вере Христовой», — отмечал он, цитирует его слова Московский патриархат.

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9 августа прошлого года глава Русской православной церкви (РПЦ) направил обращение «в связи с осуждением митрополита Ионафана к предстоятелям поместных православных церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций».

19 марта этого года стало известно о том, что у митрополита Ионафана случился инсульт, его госпитализировали. 18 июня Винницкий апелляционный суд оставил в силе приговор.

«В ближайшее время иерарх, остро нуждающийся в лечении и медицинской реабилитации, прибудет в Москву», — сообщили в Московском патриархате.

В октябре 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски, в ходе которых были обнаружены в том числе листовки с надписями «Донбасс — Россия», брошюра «Молитва за президента России», а также портрет патриарха Кирилла. «Улики», якобы найденные в данных помещениях, никакого отношения ни ко мне, ни к Тульчинской епархии не имеют», — говорилось тогда в заявлении митрополита.

В декабре того же года президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ, в том числе Ионафана.

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Авторы
Теги
Елена Чернышова
патриарх Кирилл митрополит УПЦ

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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