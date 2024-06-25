Россия и Украина обменяли по 90 военных

Киев и Москва обменялись военными при посредничестве ОАЭ, россиян доставят в Москву для реабилитации. В предыдущий раз обмен прошел месяц назад

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россия и Украина провели обмен военнопленными, каждая сторона передала 90 человек, сообщило Минобороны.

Обмен произошел при посредничестве ОАЭ. Возвращенных военных на самолетах доставят в Москву для лечения и реабилитации.



В предыдущий раз Москва и Киев обменивались пленными 31 мая. Тогда в Россию вернулись 75 пленных, взамен Украине передали столько же. В тот же день российской стороне отдали 45 тел российских военных, а украинской — 212. В феврале Москва и Киев провели обмен пленными по формуле «100 на 100».

В том месяце уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказывала, что обмен пленными был приостановлен на несколько месяцев из-за позиции украинской стороны. Омбудсмен в том же месяце просила Киев забрать 500 своих пленных в рамках обмена. По ее утверждению, не получалось добиться, чтобы Киев забрал военных, так как «военное руководство не торопится вернуть их родным и близким, выставляя все новые надуманные условия».