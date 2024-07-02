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Военная операция на Украине ,  
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Украина запросила аварийную помощь у трех стран ЕС на фоне энергокризиса

Сюжет
Военная операция на Украине
Из-за уничтожения крупных энергообъектов и экстремальной жары Украина запросила аварийную помощь у Венгрии, Польши и Словакии, сообщает «Укрэнерго». В операторе уточнили, что без энергопитания остается 491 населенный пункт
Виды Львова
Виды Львова (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Украина вновь была вынуждена запросить аварийную помощь у Венгрии, Польши и Словакии из-за продолжающегося в стране энергокризиса, сообщает национальный оператор «Укрэнерго» в телеграм-канале.

«Украина запустила аварийное обеспечение электроэнергией из Венгрии, Польши и Словакии. Сегодня вечером также планируется аварийное сообщение с южными европейскими странами», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе оператора сообщили, что сегодня в стране будут действовать три очереди графиков почасовых отключений: с 00:00 до 10:00, с 13:00 до конца суток, а также отдельный график с 10:00 до 13:00, когда отключения будут чаще.

Главными причинами ограничений в «Укрэнерго» назвали массовые повреждения энергоинфраструктуры, вызванные ударами, а также сильную жару (в среднем по Украине сегодня ожидается до 32 градусов). В компании уточнили, что без энергопитания остается 491 населенный пункт.

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Политика
Бурштынская ТЭС

С начала года украинские власти сообщили о повреждениях или уничтожениях уже десятков энергообъектов, включая ДнепроГЭС, Трипольскую ТЭС, Бурштынскую ТЭС, Змиевскую ТЭС, харьковской ТЭЦ-5 и др. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В мае, на фоне разрушений сразу нескольких крупных ТЭС, на Украине ввели графики почасового отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. В начале июня Financial Times (FT) со ссылкой на украинских официальных лиц сообщила, что мощность объектов генерации электроэнергии на Украине упала более чем вдвое — с 55 до 20 ГВт.

В «Укрэнерго» предупреждали, что к зиме удастся восстановить работу лишь нескольких поврежденных энергоблоков. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что на ремонт объектов энергетики потребуется около $1 млрд.

Президент России Владимир Путин называл удары по украинским объектам вынужденным ответом на аналогичные действия со стороны Украины. Также он охарактеризовал их как часть демилитаризации, пояснив, что удары по этим объектам влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Украина энергокризис электричество ЕС Военная операция на Украине
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