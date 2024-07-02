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Военная операция на Украине ,  
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МВД объявило в розыск двух украинских генералов

МВД России объявило в розыск украинских генералов Довганя и Лищинского
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российское МВД объявило в розыск экс-командующего оперативного командования «Запад» Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Игоря Довганя и бывшего замруководителя «антитеррористической операции» (АТО) Киева в Донбассе генерала Владислава Лищинского. Их карточки появились в базе уголовного розыска ведомства.

Довгань и Лищинский объявлены в розыск по уголовным статьям (по каким именно, в базе не уточняется).

В марте 2024 года Следственный комитет предъявил Довганю заочное обвинение. В ведомстве полагают, что он отвечал за подготовку и боевое слаживание украинских сил перед направлением их в зону АТО. Лищинского обвинили в совершении обстрелов и «иных преступлений против мира и безопасности человечества» в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР).

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Лищинский был замруководителя АТО с апреля по август 2016 года, в тот же период свой пост занимал Довгань. Последний к 2019 году занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ, а к 2021 году — начальника объединенного штаба Командования объединенных сил обороны ВСУ.

Лищинский по состоянию на март 2022 года был начальником штаба — замкомандующего войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ.

В апреле 2014 года исполнявший обязанности президента Александр Турчинов подписал документ о начале АТО. В мае 2018 года экс-президент Украины Петр Порошенко сменил статус АТО на военную операцию Объединенных сил (ООС), которая предполагала реинтеграцию Донбасса и «отпор российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях».

После начала военной операции России на Украине ООС в юго-восточных регионах страны не отменили, в июне 2022 года группировку Объединенных сил перестроили в несколько оперативно-тактических подразделений в подчинении Вооруженных сил Украины.

В конце июня председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что российские следственные органы объявили в международный розыск почти три десятка военачальников ВСУ разного уровня.

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Теги
ВСУ Украина антитеррористическая операция уголовный розыск МВД генералы
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