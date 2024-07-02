В России заочно арестовали экс-премьера и экс-главу МИДа Украины
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана (апрель 2016 — август 2019 год) и экс-главу МИДа Павла Климкина (июнь 2014 — август 2019 год) по обвинению в применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК), следует из сообщения судов общей юрисдикции Москвы.
«Каждому, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Срок исчисляется с момента их экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента их задержания на территории Российской Федерации. <...> [Они] объявлены в международный розыск», — говорится в сообщении.
МВД объявило в розыск Климкина, Гройсмана, а также экс-главу Совета национальной безопасности и обороны, посла Украины в Молдавии Алексея Данилова еще в начале мая. 25 апреля СК России предъявил Гройсману и Климкину обвинение в том, что будучи членами Совета национальной безопасности и обороны Украины они поддержали решение о проведении АТО на Донбассе и приняли участие в руководстве операцией.
Помимо экс-премьера и экс-главы МИДа московский суд заочно арестовал экс-министра финансов Украины Александра Шлапака (февраль—декабрь 2014 года) и экс-командующего оперативным командованием «Запад», генерала ВСУ Игоря Довганя. Им также предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 356 УК. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет.
Владимир Гройсман родился в январе 1978 года в Виннице Украинской ССР. На национальном уровне он стал известен в 2014 году, когда вошел в первое правительство, сформированное после бегства из страны президента Виктора Януковича и его министров. Он стал вице-премьером, возглавив министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. До этого Гройсман два срока работал мэром Винницы, города с населением менее 350 тыс. человек.
В апреле 2016 года Верховная рада Украины поддержала кандидатуру Гройсмана на пост премьер-министра, отправив в отставку Арсения Яценюка. После поражения Петра Порошенко на выборах президента Украины 2019 года Гройсман объявил о намерении уйти в отставку, если депутаты Верховной Рады в не проголосуют за законопроект о создании независимого антикоррупционного суда. В мае 2019 года он подал соответствующее заявление, однако депутаты его не приняли. Правительство Гройсмана сложило свои полномочия только после внеочередных парламентских выборов, на которых большинство получила партия Зеленского «Слуга Народа».
Павел Климкин родился в декабре 1967 года в Курске. Окончил факультет аэрофизики и космических исследований Московского физико-технического института по специальности «физика и прикладная математика», после чего работал в украинском институте электросварки им. Патона. С 1993 года перешел на работу в министерство иностранных дел Украины, где продвигался по карьерной лестнице, пока в 2011 году не был назначен замминистра иностранных дел. Климкин был одним из тех, кто вел переговоры о заключении Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.
После революции 2014 года его назначили министром иностранных дел Украины в правительстве Яценюка. Заявление об отставке с поста главы МИД Украины от также написал после поражения Петра Порошенко на выборах в 2019 году.
Александр Шлапак — украинский экономист, 12-й министр экономики (2001—2002) и 14-й министр финансов Украины (27 февраля — 2 декабря 2014) в правительстве Яценюка. После работы в правительстве в течении почти трех лет занимал пост председателя правления «Приватбанка» — бывшего банка бизнесмена Игоря Коломойского.
Игорь Довгань — генерал-лейтенант Украины, возглавлял командование «Запад» сухопутных войск ВСУ с мая 2015-го по март 2017 года. В марте этого года российский СК предъявил генералу заочные обвинения за подготовку и боевое слаживание ВСУ перед направлением их в зону военной операции на юго-востоке Украины.