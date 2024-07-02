В России заочно арестовали экс-премьера и экс-главу МИДа Украины

В апреле СК России предъявил Гройсману и Климкину обвинение в том, что будучи членами Совета национальной безопасности и обороны Украины они поддержали решение о проведении АТО на Донбассе. Басманный суд заочно арестовал политиков

Владимир Гройсман (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана (апрель 2016 — август 2019 год) и экс-главу МИДа Павла Климкина (июнь 2014 — август 2019 год) по обвинению в применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК), следует из сообщения судов общей юрисдикции Москвы.

«Каждому, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Срок исчисляется с момента их экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента их задержания на территории Российской Федерации. <...> [Они] объявлены в международный розыск», — говорится в сообщении.

МВД объявило в розыск Климкина, Гройсмана, а также экс-главу Совета национальной безопасности и обороны, посла Украины в Молдавии Алексея Данилова еще в начале мая. 25 апреля СК России предъявил Гройсману и Климкину обвинение в том, что будучи членами Совета национальной безопасности и обороны Украины они поддержали решение о проведении АТО на Донбассе и приняли участие в руководстве операцией.

Помимо экс-премьера и экс-главы МИДа московский суд заочно арестовал экс-министра финансов Украины Александра Шлапака (февраль—декабрь 2014 года) и экс-командующего оперативным командованием «Запад», генерала ВСУ Игоря Довганя. Им также предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 356 УК. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет.