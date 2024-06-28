Бастрыкин рассказал, сколько военачальников ВСУ объявлено в розыск
Российские следственные органы объявили в розыск почти три десятка военачальников Вооруженных сил Украины (ВСУ) различного уровня, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на полях Московского молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге.
Он рассказал, что за последний год СК направил в суд почти 300 уголовных дел в отношении 450 военнослужащих ВСУ, по ним уже вынесено 250 приговоров, 32 подсудимым — с назначением пожизненного лишения свободы.
«Кроме действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины мы привлекаем — пока заочно — руководство Вооруженных сил Украины. <...> Это большие руководители высокого звания, 28 человек различного уровня объявлены нами в международный розыск, с тем чтобы они понесли заслуженное наказание», — сказал он.
Так, в розыск объявлены бывшие командующие Военно-морских сил ВСУ Сергей Гайдук и Игорь Вороненко, бывший первый заместитель командующего Нацгвардией Украины Владимир Кондратюк, командующий оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый и другие.
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ