Бастрыкин рассказал, сколько военачальников ВСУ объявлено в розыск

Александр Бастрыкин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Российские следственные органы объявили в розыск почти три десятка военачальников Вооруженных сил Украины (ВСУ) различного уровня, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на полях Московского молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге.

Он рассказал, что за последний год СК направил в суд почти 300 уголовных дел в отношении 450 военнослужащих ВСУ, по ним уже вынесено 250 приговоров, 32 подсудимым — с назначением пожизненного лишения свободы.

«Кроме действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины мы привлекаем — пока заочно — руководство Вооруженных сил Украины. <...> Это большие руководители высокого звания, 28 человек различного уровня объявлены нами в международный розыск, с тем чтобы они понесли заслуженное наказание», — сказал он.

Так, в розыск объявлены бывшие командующие Военно-морских сил ВСУ Сергей Гайдук и Игорь Вороненко, бывший первый заместитель командующего Нацгвардией Украины Владимир Кондратюк, командующий оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый и другие.