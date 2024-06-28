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Военная операция на Украине ,  
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Бастрыкин рассказал, сколько военачальников ВСУ объявлено в розыск

Бастрыкин: СК объявил в розыск 28 украинских военачальников разного уровня
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Российские следственные органы объявили в розыск почти три десятка военачальников Вооруженных сил Украины (ВСУ) различного уровня, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на полях Московского молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге.

Он рассказал, что за последний год СК направил в суд почти 300 уголовных дел в отношении 450 военнослужащих ВСУ, по ним уже вынесено 250 приговоров, 32 подсудимым — с назначением пожизненного лишения свободы.

«Кроме действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины мы привлекаем — пока заочно — руководство Вооруженных сил Украины. <...> Это большие руководители высокого звания, 28 человек различного уровня объявлены нами в международный розыск, с тем чтобы они понесли заслуженное наказание», — сказал он.

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Так, в розыск объявлены бывшие командующие Военно-морских сил ВСУ Сергей Гайдук и Игорь Вороненко, бывший первый заместитель командующего Нацгвардией Украины Владимир Кондратюк, командующий оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый и другие.

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Александр Бастрыкин Военная операция на Украине ВСУ розыск
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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