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Военная операция на Украине ,  
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Орбан посетит Украину впервые с начала военных действий

Сюжет
Военная операция на Украине
Поездка Орбана состоится на следующий день после того, как к Венгрии на полгода перешло председательство в Совете ЕС. Стороны договорились о встрече после долгих переговоров по вопросу прав закарпатских венгров
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля приедет в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Это будет его первый визит на Украину после начала полномасштабных боев в феврале 2022 года.

Поездка состоится на следующий день после того, как к Венгрии на полгода перешло председательство в Совете Евросоюза, а также через несколько дней после разговора Орбана с Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался комментировать возможный визит, пишет The Guardian, но другой источник в Киеве подтвердил планы. «Орбан будет здесь завтра, если в последнюю минуту не произойдет никаких изменений», — сказал он.

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Владимир Зеленский

По словам одного из источников в Будапеште сообщил, что планы поездки были согласованы после длительных переговоров по вопросу прав венгероязычного меньшинства на Украине, которое живет на западе страны. По данным венгерских властей, в Закарпатской области Украины проживают 150 тыс. венгров. Вопрос о соблюдении их прав является одной из самых громких претензий Будапешта в отношении Украины (в июне Евросоюз одобрил выдвинутые Будапештом требования, касающиеся Закарпатья, без которых нельзя было начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС), но, как пишет Guardian, критики Орбана обвиняют его в использовании этого вопроса для содействия продвижению российской точки зрения на конфликт с Украиной.

В отличие от большинства европейских стран, Венгрия неоднократно выступала против выделения Евросоюзом дополнительных средств на военную помощь Украине и вместо этого призывала к прекращению огня. Будапешт отказался участвовать в военной миссии НАТО по Украине, но вместе с тем пообещал не блокировать решения блока. Также он сказал, что не будет препятствовать присоединению Киева к Евросоюзу.

FT отмечает, что за исключением Орбана Украину с 2022 года посетили все лидеры ЕС. На конференции в Будапеште в декабре премьер-министр заявил, что принял приглашение Зеленского посетить Киев, но добавил, что приедет туда, «как только будет понятно, зачем». Зеленский также приглашал Орбана на «саммит мира» в Швейцарии в июне. Вместо него на конференцию отправился министр иностранных дел Петер Сийярто. Венгрия была в числе стран, подписавших итоговое коммюнике, но в Кремле исключили, что отношения Москвы и Будапешта из-за этого испортятся.
 

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Виктор Орбан Венгрия Украина Киев Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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