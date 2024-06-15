Условия Венгрии по Закарпатью внесли в проект о евроинтеграции Украины

Евросоюз одобрил выдвинутые Венгрией требования, без которых нельзя было бы начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«После оживленных дебатов сегодня вечером в Брюсселе была достигнута договоренность: все венгерские условия были включены в рамочный документ переговоров с Украиной», — отметил Сийярто. Он добавил, что теперь в Брюсселе есть документ, в котором говорится о требовании к Украине «вернуть права, отнятые у венгров Закарпатья за последние несколько лет».

Министр рассказал, что некоторые страны, входящие в Евросоюз, не хотели даже слышать о венгерских условиях, «но мы ясно дали понять, что настаиваем на восстановлении прав меньшинств на сохранение собственной национальной идентичности, использование родного языка и обучение на родном языке».

Закарпатье, которое сейчас входит в состав Украины, было частью Венгрии до 1920 года. В 1939 году венгерские войска заняли регион, который на тот момент входил в Чехословакию. В 1945 году по итогам войны в Москве было подписано соглашение о переходе Закарпатья в состав Украинской ССР. По данным венгерских властей, сейчас в Закарпатской области Украины проживают 150 тыс. венгров.

После начала военной операции, в марте 2022 года, вице-премьер Украины Ирина Верещук обвинила власти Венгрии в попытках добиться перехода Закарпатья под свой контроль. Тогда Сийярто отметил, что Будапешт готов, если понадобится, принять меры для спасения и защиты венгров, живущих в Закарпатской области.

Начало переговоров о вступлении Украины, а также Молдавии, в состав Евросоюза назначено на 25 июня 2024 года. Euractiv писал, что 25 июня в Люксембурге запланирована встреча министров по европейским делам. По данным издания, решение было принято после снятия Венгрией вето в связи с тем, что в рамки переговоров с Украиной добавлены дополнительные формулировки о национальных меньшинствах и защите языков.

В Кремле заявили, что никогда не были против членства Украины в ЕС, но уточнили, что этот вопрос требует повышенного внимания на фоне дискуссий об «усилении оборонной составляющей ЕС».