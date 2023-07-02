Шольц назвал Украину самостоятельным государством во времена СССР

Олаф Шольц: Украина во времена СССР была самостоятельным гсударством, а Крым - ее частью

Олаф Шольц заявил, что «Крым уже очень давно является частью Украины». Российские власти называют вопрос принадлежности полуострова закрытым

Олаф Шольц (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что Украина во времена СССР была самостоятельным государством, а Крым — ее частью.

Так Шольц ответил на вопрос журналистки о принадлежности полуострова. «Крым уже очень давно является частью Украины — этого мы не должны забывать. Уже во времена Советского Союза Украина была самостоятельным государством с членством в ООН», — сказал он.

Украинская ССР, находясь в составе Советского Союза наравне с рядом государств, являлась членом-учредителем ООН. Устав организации был утвержден на Сан-Францисской конференции, проходившей с апреля по июнь 1945 года. Свои подписи под документом поставили представители 50 стран — учредителей ООН. От СССР расписались трое — глава МИД Советского Союза Андрей Громыко, а также представители украинского и белорусского министерств.

Решение передать Крым Украинской ССР принял генсек ЦК КПСС Никита Хрущев. Полуостров стал частью Украины 19 февраля 1954 года, до этого он входил в состав РСФСР. После распада СССР Крым остался в составе Украины.



В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, после которого полуостров был присоединен к России. Украина и большинство других стран итоги голосования не признают; российские власти называют этот вопрос закрытым. Президент Владимир Путин заявлял, что условий для возвращения полуострова в состав Украины «не существует и не может существовать».

В 2015 году российская Генпрокуратура назвала неконституционным решение президиумов Верховных советов РСФСР и СССР о передаче Крыма Украине. Крымский парламент готовит запрос в Конституционный суд о его отмене.

Шольц ранее выражал уверенность, что достичь мира на Украине невозможно без вывода российских войск. Украинская сторона также называет единственным условием для прекращения боевых действий отступление российских войск к границам 1991 года (тогда в состав Украины входили Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области). В Кремле заявляли, что не примут никакой мирный план, если в документе не будет признано присоединение к России новых территорий.