В Крыму обратятся в КС для отмены решения о передаче полуострова УССР

В Крыму готовят два запроса в КС по отмене решения о передаче полуострова УССР

Рабочая группа при крымском парламенте готовит два запроса в Конституционный суд по отмене решения о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году, сообщил член местного заксобрания Сергей Трофимов. Его слова приводит «РИА Новости».

Первый запрос, который готовят в парламенте, — о соответствии Конституции Российской Федерации Закона СССР от 26 апреля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР». Второй — об официальном толковании положений Конституции Российской Федерации. По словам Трофимова, проект запроса намерены представить на открытии осенней сессии парламента.

20 июня глава парламента Владимир Константинов заявил, что рабочая группа пришла к выводу, что оснований для передачи Крыма из состава РСФСР в УССР в 1954 году не было. Депутат счел необходимым «констатировать ничтожность» документов о передаче полуострова. Он выразил уверенность в том, что последствия этого решения «лежат в основе западной санкционной политики в отношении Республики Крым и ее граждан» и «подпитывают реваншистские настроения» среди украинского руководства и общества.

Константинов предложил отменить решение о передаче Крыма Украинской ССР в апреле. «В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом — должно быть сделано в ближайшее время», — говорил он. В мае глава парламента Крыма поручил проработать обращение об этом в Конституционный суд России.



Решение передать Крым Украинской ССР принял генсек ЦК КПСС Никита Хрущев. Полуостров стал частью Украины 19 февраля 1954 года, до этого он входил в состав РСФСР. После распада СССР Крым остался в составе Украины.



В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, по итогам которого полуостров был присоединен к России. Украина и большинство стран итоги голосования не признают.