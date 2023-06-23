Подоляк раскритиковал Обаму за слова о поддержке референдума крымчанами

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 91,49 (-0,45) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 84,08 (+0,47) Инвестиции, 16:07
Клубный чемпионат мира по футболу впервые пройдет в США Спорт, 20:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:10
Роспотребнадзор рекомендовал регионам подготовиться к профилактике чумы Общество, 20:01
Ритмы Motherland: как создают крупные фестивали независимой музыки РБК и ВКонтакте, 19:59
Зеленский поручил уволить «так сказать, одесского военкома» Политика, 19:55
Шубенков раскритиковал организацию Недели легкой атлетики из-за Бузовой Спорт, 19:52
Гришковец покинул пост главы Общественного совета при ФСИН Политика, 19:44
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Власти ЕС продлили «дочкам» ВТБ в Европе срок разблокировки активов Инвестиции, 19:36
Почему ИТ-рынок России будет расти на 13% в год РБК и Softline, 19:33
В ВСУ заявили, что пока не задействовали основные силы Политика, 19:27
Зеленский обвинил Столтенберга в демотивации ВСУ Политика, 19:20
Россельхознадзор опроверг исчезновение 94% зарубежных ветпрепаратов Общество, 19:18
Даниил Медведев проиграл неудобному сопернику на турнире в Германии Спорт, 19:05
В Лихтенштейне пройдет первое IPO на картину Фрэнсиса Бэкона Инвестиции, 19:03
Политика ,  
0 

Подоляк раскритиковал Обаму за слова о поддержке референдума крымчанами

Подоляк раскритиковал Обаму за слова о поддержке референдума 2014 года жителями Крыма
Экс-президент США заявил, что Украина в 2014 году отличалась от нынешней, и большинство русскоговорящих действительно проголосовали за вхождение в состав России. Советник Зеленского раскритиковал его и призвал признать ошибку
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Сергей Холодилин / БелТА / ТАСС)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал заявление экс-президента США Барака Обамы, заявившего. что многие жители Крыма поддерживали присоединение полуострова к России в 2014 году, и напомнил ему о международном праве.

«Если господин Барак Обама публично заявляет, что аннексия Россией Крыма в 2014 году… была «легальной и оправданной», тогда не надо удивляться, что сегодня происходит полномасштабная российская агрессия в Европе, что «международного права» практически не существует. Современный российский авторитарный <...> режим является наглым отражением специфической довоенной «западной политики». Может, пора начать признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания?» — заявил Подоляк (цитата по «Страна.ua»).

23 июня Обама в интервью CNN заявил, что Украина в 2014 году отличалась от нынешней и обстоятельства до начала полномасштабного военного конфликта с Россией были другими. «Есть причина, по которой не было вооруженного вторжения в Крым. Потому что в Крыму было много русскоговорящих, и было некоторое понимание идей, которые представляла Россия», — сказал политик.

По словам экс-президента, в то время западные союзники не оказывали Украине никакой финансовой или военной поддержки, чтобы та могла противостоять Москве. Он заявил, что присоединение Крыма к России нашло «некоторое понимание в Европе», поскольку большинство жителей полуострова «были этнически русскими и говорили по-русски».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков нашел в заявлении Обамы «рациональные зерна». «Была большая фракция политиков, которые действительно поддерживали политику России. Практически все население Крыма хотело стать частью России — это тоже ни для кого не секрет», — отметил он.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина и большинство стран мира считают его незаконным. Москва неоднократно заявляла, что тема принадлежности Крыма закрыта.

Читайте на РБК Pro
Главный закон экономики на маркетплейсах не действует: как там заработать
«Вас хотят взломать»: пять распространенных схем мошенничества в Telegram
Компании массово урезают бонусы. Что нужно знать о перкцессии
Шесть элементов, которые убьют вашу наглядную презентацию

Подоляк раскритиковал Обаму за слова о поддержке референдума крымчанами
Подоляк раскритиковал Обаму за слова о поддержке референдума крымчанами

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Крым Барак Обама Михаил Подоляк Владимир Путин Референдум
Материалы по теме
В Кремле увидели «рациональные зерна» в словах Обамы про Крым
Политика
Обама заявил о поддержке русскоязычными в Крыму вхождения в Россию
Политика
В крымском парламенте не нашли оснований для передачи Крыма в состав УССР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter