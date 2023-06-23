Подоляк раскритиковал Обаму за слова о поддержке референдума крымчанами

Экс-президент США заявил, что Украина в 2014 году отличалась от нынешней, и большинство русскоговорящих действительно проголосовали за вхождение в состав России. Советник Зеленского раскритиковал его и призвал признать ошибку

Михаил Подоляк (Фото: Сергей Холодилин / БелТА / ТАСС)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал заявление экс-президента США Барака Обамы, заявившего. что многие жители Крыма поддерживали присоединение полуострова к России в 2014 году, и напомнил ему о международном праве.

«Если господин Барак Обама публично заявляет, что аннексия Россией Крыма в 2014 году… была «легальной и оправданной», тогда не надо удивляться, что сегодня происходит полномасштабная российская агрессия в Европе, что «международного права» практически не существует. Современный российский авторитарный <...> режим является наглым отражением специфической довоенной «западной политики». Может, пора начать признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания?» — заявил Подоляк (цитата по «Страна.ua»).

23 июня Обама в интервью CNN заявил, что Украина в 2014 году отличалась от нынешней и обстоятельства до начала полномасштабного военного конфликта с Россией были другими. «Есть причина, по которой не было вооруженного вторжения в Крым. Потому что в Крыму было много русскоговорящих, и было некоторое понимание идей, которые представляла Россия», — сказал политик.

По словам экс-президента, в то время западные союзники не оказывали Украине никакой финансовой или военной поддержки, чтобы та могла противостоять Москве. Он заявил, что присоединение Крыма к России нашло «некоторое понимание в Европе», поскольку большинство жителей полуострова «были этнически русскими и говорили по-русски».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков нашел в заявлении Обамы «рациональные зерна». «Была большая фракция политиков, которые действительно поддерживали политику России. Практически все население Крыма хотело стать частью России — это тоже ни для кого не секрет», — отметил он.