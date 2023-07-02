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Военная операция на Украине ,  
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Вучич предупредил об обострении в Косово одновременно с наступлением ВСУ

Вучич: премьер Косово Курти планирует напасть на сербов одновременно с наступлением ВСУ
Вучич неоднократно обвинял премьера Косово Курти в попытке столкнуть сербов с KFOR — силами под эгидой НАТО, размещенными в регионе. По словам сербского президента, атаки на сербов могут начаться одновременно с наступлением ВСУ
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Zorana Jevtic / Reuters)

Премьер частично признанного Косово Альбин Курти планирует организовать новое нападение на сербов в то же время, когда Киев начнет большие операции в рамках контрнаступления, — это может произойти до саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva.

«Сейчас я ожидаю большую наступательную операцию со стороны Украины на двух направлениях — одно в направлении Бахмута (Артемовска. — РБК), а другое, гораздо более значительное, — в сторону Энергодара и Мелитополя. Я думаю, что у них есть несколько десятков бригад. <...> Когда это начнется, вы увидите наступательную операцию Курти на Косово», — заявил сербский президент (цитата по ТАСС).

По его словам, Украина рассматривает контрнаступление как шаг, который изменит ход конфликта и позволит получить «билет для вступления в НАТО», что особенно важно в преддверии саммита Североатлантического альянса, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО 30 сентября 2022 года, после того как в Кремле были подписаны договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В мае украинский президент говорил, что Киев хотел бы услышать на июльском саммите НАТО в Вильнюсе «нечто большее», чем слова об «открытых дверях» альянса. В Кремле называли недопущение вступления Украины в НАТО одной из целей военной операции.

Вучич предупредил об обострении в Косово одновременно с наступлением ВСУ
Вучич предупредил об обострении в Косово одновременно с наступлением ВСУ

Армия Украины перешла к наступательным действиям в начале июня. Bloomberg и CNN писали, что ВСУ пока только ищут слабые места в российской обороне и в действительности происходящее правильнее называть «разведкой боем». Минобороны России отчитывалось об отражении наступления Украины на всех направлениях, а президент Владимир Путин называл потери ВСУ катастрофическими.

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Вучич ранее говорил, что дальнейшая эскалация на Украине «еще впереди» и что это вызывает у него беспокойство. Происходящее на Украине он связал с усилением давления на Сербию по вопросу санкций против России и напомнил, что Белград почти полтора года «уверенно, сильно, твердо и ответственно» не вводит ограничительные меры против Москвы.

Также сербский президент неоднократно обвинял Курти в желании столкнуть сербов с силами KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово). «Все из-за желания [Курти] спровоцировать большой конфликт между сербами и НАТО, и он один виноват во всем происходящем, умывает руки и говорит, что это он к этому не имеет отношения», — утверждал глава государства в конце мая.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Сербия Косово ВСУ наступление
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