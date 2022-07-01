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Военная операция на Украине ,  

Помощник заявил Кадырову о скором взятии Лисичанска

По словам помощника главы Чечни Апты Алаудинова, бойцы спецназа «Ахмат» и второго корпуса народной милиции ЛНР форсировали реку Северский Донец и подошли к Новодружеску к северу от Лисичанска, бои ведутся «по периметру» города
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Лисичанск будет взят в ближайшее время, доложил главе Чечни Рамзану Кадырову его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов. По его словам, бои ведутся «по периметру».

«Украинские войска несут большие и в то же время глупые, бессмысленные потери. Вопрос взятия города решится в ближайшее время», — рапортовал Алаудинов.

Лисичанск — с населением на начало года 103 459 человек — считается одним из старейших городов Донбасса (основан в 1710 году). На территории города и в пригородах до начала боевых действий работали пять угледобывающих шахт горно-химического комбината «Лисичанскуголь».
Лисичанск и Северодонецк были последними не подконтрольными ЛНР крупными городами в границах Луганской области Украины. О взятии Северодонецка под полный контроль глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 25 июня.

До этого помощник сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» и второго корпуса народной милиции Луганской народной республики форсировали реку Северский Донец и приблизились к городу Новодружеску к северу от Лисичанска.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

«Бойцы союзных войск окружают позиции украинских сил и планомерно сжимают Лисичанск в клещи», — добавил он.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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25 июня военные ЛНР сообщили, что союзные войска вошли в Лисичанск и взяли под контроль одну из шахт, а также желатиновый завод.

Через три дня военные зашли на территорию НПЗ «Линик». 29 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник утверждал, что примерно треть украинских военных сдалась в плен. Лисичанск был окружен с трех сторон (кроме западной) силами ЛНР и российскими военными.

30 июня военные заняли территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, а также зачистили промзону и окружающие застройки близ Лисичанского завода резинотехнических изделий, сообщил Мирошник. По его словам, взяты под контроль все важные транспортные артерии Лисичанска, дорога Лисичанск — Артемовск перекрыта. Украинские военные почти полностью окружены, сказал он.

Позднее Кадыров сообщил, что войска заняли большую часть города Приволье, «кольцо окружения вокруг Лисичанска планомерно сужается». «Следующим шагом союзных сил станет зачистка Новодружеска, а затем и сам Лисичанск», — написал он в Telegram.

1 июня российское Минобороны отчиталось, что войска взяли под контроль поселок Тополевка к западу от Лисичанска и вышли к границе города.

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Елена Чернышова
Военная операция на Украине Лисичанск Рамзан Кадыров
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