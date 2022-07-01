Помощник заявил Кадырову о скором взятии Лисичанска
Лисичанск будет взят в ближайшее время, доложил главе Чечни Рамзану Кадырову его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов. По его словам, бои ведутся «по периметру».
«Украинские войска несут большие и в то же время глупые, бессмысленные потери. Вопрос взятия города решится в ближайшее время», — рапортовал Алаудинов.
Лисичанск и Северодонецк были последними не подконтрольными ЛНР крупными городами в границах Луганской области Украины. О взятии Северодонецка под полный контроль глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 25 июня.
До этого помощник сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» и второго корпуса народной милиции Луганской народной республики форсировали реку Северский Донец и приблизились к городу Новодружеску к северу от Лисичанска.
«Бойцы союзных войск окружают позиции украинских сил и планомерно сжимают Лисичанск в клещи», — добавил он.
25 июня военные ЛНР сообщили, что союзные войска вошли в Лисичанск и взяли под контроль одну из шахт, а также желатиновый завод.
Через три дня военные зашли на территорию НПЗ «Линик». 29 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник утверждал, что примерно треть украинских военных сдалась в плен. Лисичанск был окружен с трех сторон (кроме западной) силами ЛНР и российскими военными.
30 июня военные заняли территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, а также зачистили промзону и окружающие застройки близ Лисичанского завода резинотехнических изделий, сообщил Мирошник. По его словам, взяты под контроль все важные транспортные артерии Лисичанска, дорога Лисичанск — Артемовск перекрыта. Украинские военные почти полностью окружены, сказал он.
Позднее Кадыров сообщил, что войска заняли большую часть города Приволье, «кольцо окружения вокруг Лисичанска планомерно сужается». «Следующим шагом союзных сил станет зачистка Новодружеска, а затем и сам Лисичанск», — написал он в Telegram.
1 июня российское Минобороны отчиталось, что войска взяли под контроль поселок Тополевка к западу от Лисичанска и вышли к границе города.