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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров заявил, что «кольцо окружения вокруг Лисичанска сужается»

Глава Чечни заявил, что российские военные и силы ЛНР зашли в Приволье к северу от Лисичанска и «приступили к зачистке ответственной территории». По словам Кадырова, под их контролем находится бóльшая часть Приволья
Фото: Rick Mave / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Rick Mave / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российские военные и бойцы Луганской народной республики взяли под контроль бóльшую часть города Приволье (входит в состав Лисичанского горсовета) на западе Луганской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, добавив, что «кольцо окружения вокруг Лисичанска планомерно сужается».

Приволье находится севернее Лисичанска. По словам Кадырова, бойцы подразделения «Ахмат» и 2-го корпуса народной милиции ЛНР утром 30 июня перешли реку в районе Приволья со стороны населенных пунктов Старая Краснянка и Кременная, после чего «приступили к зачистке ответственной территории». Он также утверждает, что российские военные «грамотно и быстро подавили огневые позиции противника».

Посол ЛНР сообщил о переходе Лисичанского НПЗ под контроль союзных сил
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Лисичанский НПЗ

«Следующим шагом союзных сил станет зачистка Новодружеска, а затем и сам Лисичанск», — написал глава Чечни.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Лисичанск был основан в 1710 году и считается одним из старейших городов Донбасса. На начало года его население составляло 103 459 человек. На территории города и в пригородах до начала боевых действий работали пять угледобывающих шахт горно-химического комбината «Лисичанскуголь».

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24 июня Минобороны сообщило о блокировании Лисичанска с юга. На следующий день в ЛНР заявили, что российские войска и силы республики вошли в город. Они взяли под контроль одну из шахт и желатиновый завод, бои велись в городской застройке, сообщал представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко. 30 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что союзные войска заняли территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, зачистили промзону и окружающие застройки близ Лисичанского завода резинотехнических изделий и взяли под контроль все важные транспортные артерии Лисичанска.

Накануне Кадыров говорил, что «освобождение» города от украинских военных не займет много времени.

Теги
Рамзан Кадыров Лисичанск ЛНР Военная операция на Украине

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