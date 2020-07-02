Политика , 02 июл, 17:48
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Минфин США сократил санкционный список по Венесуэле
Минфин США вывел из-под санкций, введенных в связи с общей политикой ограничений против Венесуэлы, четыре нефтяных танкера и компании, которые владеют ими. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В списке упомянуты танкеры:
- Seahero под флагом Багамских островов,
- Voyager под флагом Маршалловых островов,
- Delos Voyager под флагом Панамы
- Euroforce под флагом Либерии.
Компании, которые ими владели, также выведены из-под санкций. Часть из этих санкций была наложена 2 июня, еще часть — 18 июня 2020 года.
Материал дополняется.
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