В Кремле посчитали «триумфом» результаты голосования по Конституции

Какие были прогнозы

Еще до введения режима нерабочих дней по стране кремлевские чиновники говорили ответственным за проведение выборов в регионах о том, что идеальными результатами были бы следующие: явка 60%, результат «за» — 70%, рассказывали РБК участники семинара для вице-губернаторов по внутренней политике, который в феврале проводил внутриполитический блок Кремля.

«Изначально (до пандемии) говорилось о сопоставимости результатов голосования по Конституции с результатами выборов президента, но потом (после того, как Путин после перерыва назначил плебисцит на 1 июля) это звучать перестало», — говорит собеседник, близкий к руководству одного из регионов.

При этом сами параметры явки в сторону снижения никто не пересматривал, утверждают источники, близкие к руководству трех российских регионов, и два собеседника, близких к Кремлю. Хорошей считалась явка 55%, идеальной — 60%, уточняют они. «А за 65% вообще звание героя посмертно», — иронизирует один из собеседников РБК.

Какие регионы отличились

В 16 регионах — то есть, почти в 20% от общего числа — явка по итогам плебисцита составила менее 50% (по данным на 18:00 1 июля). Это Алтайский край и республика Алтай, Карелия, Коми, Хакасия, Камчатский, Пермский и Хабаровский края, Архангельская, Иркутская, Мурманская, Костромская, Новгородская, Новосибирская, Свердловская и Томская области. Пять из этих регионов — Иркутская область, Карелия, Новгородская, Архангельская и Томская области — входили в десятку аутсайдеров по явке и на выборах президента в 2018 году. Сейчас эти регионы, за исключением Архангельской области, тоже вошли в десятку отстающих по явке.

Самая низкая явка по стране зафиксирована в Иркутской области (41,07%), Томской области (43,33%), Камчатском крае (42,50%), Мурманской области (43,51%) и Хабаровском крае (41,67%).

Лидерами по явке, как обычно, стали национальные республики и регионы с традиционно высокими результатами голосования за власть. Семь из десяти субъектов, лидирующих по явке, входили в десятку лидеров и на выборах президента: это Дагестан, Карачаево-Черкесия, Тува, Чечня, Кемеровская область, Северная Осетия, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Самая высокая явка на голосовании по поправкам в Конституцию оказалась в Чечне (93,16%), Туве (90,70%), Кемеровской области (87,49%), Дагестане (87,03%) и Башкирии (86,85%).

Лидерами голосования за поправки также традиционно стали республики и регионы с регулярно высокими результатами голосования за власть. Шесть из десяти субъектов, где графа «за» получила больше всего голосов, входили в десятку лидеров по поддержке президента Путина на выборах в 2018 году: это Тува, Крым, Дагестан, Чечня, Ямало-Ненецкий автономный округ и Кемеровская область.

Самый высокий результат за поправки в Конституцию зафиксирован в Чечне (97,92%), Туве (96,79%), Крыму (90,07%), Дагестане (89,19%) и Ямало-Ненецком автономном округе (89,16%).

На плебисците по поправкам в Основной закон в одном регионе победило протестное голосование: в Ненецком автономном округе против поправок высказались 55,25% жителей, за — только 43,78%. Высокие показатели протестного голосования также в Якутии: 40,65% проголосовали против поправок, 58,34% — за.

В 16 регионах против поправок высказались более 30% проголосовавших: это республики Алтай, Коми и Удмуртия, Камчатский и Хабаровский края, Архангельская, Иркутская, Костромская, Магаданская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Свердловская, Томская, Ярославская области и Москва.

На итогах голосования в НАО сказалось решение объединить регион с Архангельской областью. Это вызвало недовольство жителей округа, в результате процесс объединения был заморожен. Что касается Якутии, то она входила в число аутсайдеров еще на президентских выборах 2018 года — именно в этой республике Путин получил наименьшее число голосов. Помимо Якутии, еще два региона, входивших в десятку отдавших Путину меньше всего голосов на выборах главы государства, сейчас оказались в десятке вновь — Омская область и Хабаровский край.

Самый низкий результат голосования за поправки в итоге оказался в НАО (43,78%), Якутии (58,34%), Камчатском крае (61,76%), Магаданской (62,03%) и Омской областях (62,09%).

Как голосовали за Конституцию 1993 года

Нынешние результаты голосования по Конституции намного превзошли итоги плебисцита по Основному закону 1993 года — тогда явка составила 54,81%, «за» проголосовали 58,43%. Существенной была доля противников проекта нового Основного закона — 41,57%.

Плебисцит-2020 длился в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля. Голосовать разрешалось не только на избирательных участках, но и на предприятиях непрерывного цикла работы и на придомовых территориях, значительно расширены были возможности голосовать на дому.

В рабочие дни явка в значительной степени достигалась за счет бюджетников, которым настоятельно рекомендовали приходить на участки до или после работы, рассказали близкие к руководству двух российских регионов собеседники РБК. В итоге каждый день давал прибавку примерно в 9–10% голосующих, подсчитал РБК на основании официальных данных ЦИК.

В двух регионах — Москве и Нижегородской области — наряду с обычным голосованием проводилось электронное.

Кремль рекомендовал регионам создать такие условия, чтобы во время плебисцита поток голосующих был примерно одинаковым во все дни, рассказывали близкие к руководству нескольких российских регионов источники РБК.