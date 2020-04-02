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Отставки губернаторов ,  
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В Кремле обсудили объединение НАО и Архангельской области

Архангельская область и Ненецкий автономный округ могут быть объединены, рассказали источники РБК. В четверг глава НАО Александр Цыбульский был назначен врио губернатора области
Александр Цыбульский (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Кремле рассматривают возможность объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа в единый субъект, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента. Собеседник, близкий к руководству НАО, подтвердил, что такая концепция существует, то же самое сказал источник, близкий к властям Архангельской области.

В четверг, 2 апреля, глава НАО Александр Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области вместо ушедшего в отставку по собственному желанию Игоря Орлова. В свою очередь врио главы НАО стал замгубернатора этого региона Юрий Бездудный.

Цыбульского назначили в Архангельскую область с прицелом на объединение с НАО, сказал близкий к областным властям источник РБК.

Цыбульский не ответил на звонки и сообщения РБК.

Ненецкий автономный округ и Архангельская область относятся к так называемым «регионам-матрешкам». НАО одновременно является самостоятельным субъектом и составной частью Архангельской области. Другие «матрешки» — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, которые, будучи самостоятельными регионами, в то же время входят в состав Тюменской области.

Источники РБК затруднились ответить на вопрос, когда может быть запущен процесс объединения НАО — самого малонаселенного региона страны — с Архангельской областью.

Согласно законодательству, вопрос об объединении регионов и, соответственно, появлении нового субъекта выносится на референдум на обеих территориях. Если граждане поддержали инициативу, то в Госдуму вносится конституционный законопроект об образовании нового региона. Вносить законопроект должен президент. После принятия документа вносятся изменения в ч. 1 ст. 65 Конституции, определяющую состав Российской Федерации.

В разные годы были объединены несколько российских регионов: Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ, Красноярский край с Таймырским и Эвенкийским АО, Камчатская область и Корякский автономный округ, Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский АО, а также Читинская область и Агинский Бурятский АО, ставшие после объединения Забайкальским краем.

Запуск объединительного проекта потенциально решает сразу две задачи, рассуждает политолог Виталий Иванов. «Можно сказать, что за счет слияния двух регионов будет оптимизирована территориальная структура государства и, кроме того, облегчается задача по избранию нового губернатора, поскольку новая объединительная повестка может перекрыть и аннигилировать негатив, порожденный шиесским кризисом», — уточняет он. Также, по словам Иванова, в данном случае в отличие от предыдущих объединений не богатый регион поглощает бедный, а наоборот — небогатая Архангельская область будет усилена за счет достаточно перспективного НАО.

Авторы: Наталья Галимова, Евгения Кузнецова
Теги: назначения, объединение, Архангельская область, НАО, отставки
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