В Кремле обсудили объединение НАО и Архангельской области

Архангельская область и Ненецкий автономный округ могут быть объединены, рассказали источники РБК. В четверг глава НАО Александр Цыбульский был назначен врио губернатора области

Александр Цыбульский (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Кремле рассматривают возможность объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа в единый субъект, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента. Собеседник, близкий к руководству НАО, подтвердил, что такая концепция существует, то же самое сказал источник, близкий к властям Архангельской области.

В четверг, 2 апреля, глава НАО Александр Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области вместо ушедшего в отставку по собственному желанию Игоря Орлова. В свою очередь врио главы НАО стал замгубернатора этого региона Юрий Бездудный.

Цыбульского назначили в Архангельскую область с прицелом на объединение с НАО, сказал близкий к областным властям источник РБК.

Цыбульский не ответил на звонки и сообщения РБК.

Ненецкий автономный округ и Архангельская область относятся к так называемым «регионам-матрешкам». НАО одновременно является самостоятельным субъектом и составной частью Архангельской области. Другие «матрешки» — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, которые, будучи самостоятельными регионами, в то же время входят в состав Тюменской области.