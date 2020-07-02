ЦИК обработал 82% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию

Согласно предварительным данным, за принятие поправок проголосовали 77,75% избирателей. Против внесения изменений в главный закон страны высказались 21,45%

Центризбирком обработал 82,27% протоколов по итогам голосования по поправкам в Конституцию. Об этом свидетельствуют предварительные данные результатов общероссийского голосования, опубликованные на сайте ЦИК России.

Согласно последним данным, за принятие поправок проголосовали 77,75% избирателей. Против поправок высказались 21,45%.

По данным экзитполов, самая высокая поддержка по поправкам к Конституции была зафиксирована в Южном федеральном округе (75,6% — за поправки, против — 24%).

Уровень поддержки пока выше прогнозов социологов. Экзитпол ВЦИОМ показывал, что поправки в Конституцию поддержали 71,2% избирателей, 28,3% голосовали против.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России проводилось с 25 июня. С того момента россияне смогли голосовать на избирательных участках по месту жительства. У жителей Москвы и Нижегородской области была возможность голосовать в онлайн-формате.

1 июля стал главным днем плебисцита. В 21:00 мск в этот день завершилось голосование по всей стране. Калининградская область стала последним регионом, где закрылись избирательные участки. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала явку «очень достойной».

Согласно итогам онлайн-голосования, которое ранее обнародовал электронный штаб, за поправки высказались 62,33% избирателей из столицы, не поддержали их 37,67%. В Нижегородской области поправки поддержали 59,69% избирателей, против — 40,31%.