В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию
Завершилось общероссийское голосование по закону о поправках в Конституцию. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области в 20:00 по местному времени (21:00 мск).
Ранее голосование по поправкам завершилось на Дальнем Востоке, затем в регионах Сибирского федерального округа, на Урале, в Поволжье, на юге страны и в Центральной России.
По последним данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка по всей стране составляет около 65%. Итоговые результаты будут опубликованы позднее.
По итогам обработки 25% протоколов за внесение поправок проголосовали 73,24% избирателей, против - 25,80%.