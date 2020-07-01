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Поправки в Конституцию ,  
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Памфилова назвала явку на голосование по поправкам «очень достойной»

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Явка на голосование по поправкам в Конституцию на общероссийском уровне стала «очень достойной». Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 1».

«Это очень достойная цифра, тем более в таких условиях, когда некоторые боялись выходить из дома», — сказала глава ЦИК.

Она сообщила, что в Центризбиркоме изначально думали, что люди из-за эпидемии коронавируса «будут бояться» приглашать членов участковых комиссий для надомного голосования. Но в итоге избиратели «с благодарностью встречали» сотрудников.

Памфилова объявила промежуточные итоги голосования по Конституции
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Фото: Евгения Новоженина / Reuters

По результатам обработки 30% бюллетеней, явка на голосовании по поправкам в Конституцию в стране составила около 65%. Внесение изменений в основной закон одобрили около 74% россиян, против высказались менее 25%.

До этого в Москве завершилась расшифровка данных онлайн-голосования, которое было доступно жителям столицы и Нижегородской области. За поправки высказались 62,33% избирателей из столицы, не поддержали их 37,67%. В Нижегородской области одобрили поправки 59,69%, против проголосовали 40,31%. Всего заявки на электронное голосование подали 1,19 млн человек, более миллиона из которых - москвичи. Явка на онлайн-голосование составила 93,02%.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и завершилось 1 июля. Последним регионом, где закрылись избирательные участки, стала Калининградская область.

Теги: Элла Памфилова, голосование, явка, Конституция
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