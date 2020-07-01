Памфилова назвала явку на голосование по поправкам «очень достойной»

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Явка на голосование по поправкам в Конституцию на общероссийском уровне стала «очень достойной». Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 1».

«Это очень достойная цифра, тем более в таких условиях, когда некоторые боялись выходить из дома», — сказала глава ЦИК.

Она сообщила, что в Центризбиркоме изначально думали, что люди из-за эпидемии коронавируса «будут бояться» приглашать членов участковых комиссий для надомного голосования. Но в итоге избиратели «с благодарностью встречали» сотрудников.

По результатам обработки 30% бюллетеней, явка на голосовании по поправкам в Конституцию в стране составила около 65%. Внесение изменений в основной закон одобрили около 74% россиян, против высказались менее 25%.