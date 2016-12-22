Фильтр для участия в выборах мэра Москвы пройдут пять кандидатов

Подавшие документы на выдвижение в мэры Москвы кандидаты от парламентских партий смогли преодолеть муниципальный фильтр, заявили в их штабах. О прохождении фильтра также сообщил депутат гордумы и совладелец СУ-155 Михаил Балакин

Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

​Системные кандидаты

3 июля — последний день подготовки и подачи документов для регистрации кандидатом на выборах мэра Москвы. К этому моменту 31 человек подал в московскую городскую избирательною комиссию документы о намерении баллотироваться, сообщили РБК в пресс-службе Мосгоризбиркома. В штабах всех четырех парламентских партий РБК заявили о преодолении муниципального фильтра.

В Москве, чтобы стать зарегистрированным кандидатом в мэры, выдвиженцу от партии нужно представить 110 подписей депутатов из трех четвертей районов Москвы (всего в столице 146 районов). Самовыдвиженцам также нужно представить более 36 тыс. подписей москвичей. Сейчас преодолеть муниципальный фильтр самостоятельно может только «Единая Россия» — в Москве более 1,15 тыс. депутатов-единороссов. Вторая партия по этому показателю — «Яблоко» (177), но у нее мандаты менее чем в 110 районах.

Мэр Москвы Сергей Собянин идет на выборы как самовыдвиженец, но при этом он заручился поддержкой «Единой России». В его штабе заявили РБК, что необходимое количество подписей жителей и муниципальных депутатов собрано. 2 июля Собянин подал документы в Мосгоризбирком (как и писал ранее РБК, первым номером в его списке возможных сенаторов от Москвы идет бывший помощник президента Владимир Кожин).

Муниципальный депутат, кандидат в мэры от «Справедливой России» Илья Свиридов заявил РБК, что преодолевает муниципальный фильтр и сейчас «подбивает все подписные листы».

В штабе кандидата от ЛДПР депутата Госдумы Михаила Дегтярева заверили РБК, что 3 июля в избирком будут сданы все необходимые подписи. «Вчера было 100 подписей, завтра подадим все подписи на выдвижение», — сказали РБК в пресс-службе штаба.

У кандидата от КПРФ Вадима Кумина тоже «есть все шансы на регистрацию», сказала РБК Анастасия Удальцова, пресс-секретарь «Левого фронта», который поддерживает кандидата от КПРФ. По ее словам, на 2 июля штаб собрал более 100 подписей депутатов.

Без либералов

Глава Красносельского муниципального округа и в прошлом один из руководителей партии ПАРНАС Илья Яшин ​ранее отказался от участия в выборах, заявив, что не сможет преодолеть муниципальный фильтр.

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков сказал РБК про «ощущение», что собрать необходимое количество подписей ему не удастся. «Пока [нами собрано] все те же 60 [подписей]. Сейчас все в руках «Единой России», и непохоже, чтобы они этот шанс хотели дать. На встрече с Ассоциацией муниципальных образований столицы ЕР дала пять подписей только в тех районах, где они уже и так у нас. Сегодня все решится», — прокомментировал РБК пресс-секретарь кандидата Алексей Обухов.

Партия «Яблоко» не примет участие в этих выборах из-за внутреннего конфликта, который на протяжении почти месяца не позволял ей выдвинуть кандидата в мэры. В понедельник, 2 июля, председатель московского отделения партии Сергей Митрохин заявил, что ему не хватает подписей муниципальных депутатов. А выдвинуть другого кандидата «Яблоко» уже не успевает, сообщили РБК в пресс-службе партии.

Другие претенденты​

Депутат Мосгордумы и основной акционер СУ-155 Михаил Балакин сообщил РБК о сборе нужного для регистрации числа подписей. «Сбор подписей закончился сегодня», — сказал он.

До 2015 года СУ-155 была одним из крупнейших российских застройщиков, но после падения спроса на рынке жилой недвижимости компания не смогла выполнить обязательства перед дольщиками и обанкротилась. Балакин может в будущем баллотироваться в Думу и использовать московские выборы как площадку для раскрутки, полагает политконсультант Дмитрий Фетисов.

​Председатель партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин заявил РБК, что испытывает трудности со сбором подписей. «Окончательно ситуация будет понятна к концу этого дня», — сказал он.

Александр Закондырин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Самовыдвиженец Антон Красовский сказал РБК, что вечером 2 июля объявит о результатах по сбору подписей. Два близких к мэрии источника РБК сказали, что Красовский вряд ли зарегистрируется.

У кандидата от «Коммунистов России», зампредседателя партии Ярослава Сидорова из-за «позднего выдвижения немного шансов» на сбор подписей и регистрацию, сообщил РБК лидер партии Максим Сурайкин.

Бывший член Общественной палаты Георгий Федоров сказал РБК, что договорился о получении 40 подписей муниципальных депутатов «Единой России», но, когда он принес документы в Мосгоризбирком на рассмотрение, почти все депутаты от партии власти отозвали свои голоса.

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук) сказал РБК, что ему удалось собрать 17 тыс. подписей избирателей и около половины необходимых подписей муниципальных депутатов. Он отметил, что верит в свои шансы на регистрацию: «Если я захожу в винный магазин, ко мне подходит 99% людей, дико радуются, просят сделать селфи, взять автографы... Многие говорят в открытую: мы не одобряем вашу экстремистскую программу, но нам нравятся ваши телеги, и мы за них проголосуем», — сказал РБК Троицкий.

Актер Никита Джигурда на вопрос об успехах в сборе подписей сказал, что «не может раскрывать все до конца», ибо завтра будет в избиркоме и «там будет решаться вопрос». Он отметил, что набрал подписей избирателей «в два раза больше» конкурентов и назвал «штрейкбрехерами» муниципальных депутатов, отказывающихся давать ему подписи. «Но будем верить и надеяться на победу, как я верил и знал, что наши [футболисты] победят Испанию», — сказал Джигурда, добавив, что накануне по улицам города запустил свой агитационный «джигурдамобиль».

Предприниматель Герман Стерлигов не был доступен для комментариев.

Таким образом, сильных оппозиционных кандидатов на выборах нет, резюмировал директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. «Единый сильный кандидат от оппозиции с объединяющей повесткой мог бы набрать голосов, но большинства бы не получил. Значительная часть москвичей вполне довольны жизнью в столице и потому выступают за Собянина», — считает эксперт.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Согласно майскому опросу Левада-центра, за Собянина были готовы проголосовать 34% москвичей; фамилии его конкурентов, проходящих муниципальный фильтр, не попали в число тех, кого вспомнили более 1% участников опроса.