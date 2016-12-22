Митрохин отказался от иска к «Яблоку» после отмены его выдвижения в мэры

Председатель московского отделения «Яблоко» Сергей Митрохин отказался от иска к партии, поскольку не собирает достаточного количества подписей муниципальных депутатов для регистрации на выборах мэра Москвы, сообщили РБК в пресс-службе партии.

«Неделя понадобилась Сергею Сергеевичу для того, чтобы признать, что суд с собственной партией — это нанесение ей политического ущерба», — приводит пресс-служба слова зампреда «Яблока» Николая Рыбакова.

Сергей Митрохин смог собрать только около половины подписей муниципальных депутатов, которые требуются для выдвижения, поэтому он решил отозвать иск. Об этом сам политик сообщил РБК.

«Из-за того, что бюро партии заняло позицию против моего выдвижения, многие муниципальные депутаты отказались давать мне подписи. Я рассчитывал на все те районы, где мы от «Яблока» прошли в муниципальные депутаты. Но из-за позиции бюро многие отказались давать подписи. Кроме того, [экс-депутат Госдумы] Дмитрий Гудков зачем-то «убил» много подписей. В некоторых районах он заверил несколько подписей и сделал невозможным, чтобы депутат независимый отдал подпись мне или, например, Яшину», — сказал Митрохин.

Митрохин 26 июня подал иск к «Яблоку» в Замоскворецкий суд Москвы из-за решения федерального бюро партии, нарушившего, по его словам, устав организации. Об этом политик сообщал РБК.

За несколько дней до этого Митрохин подал документы для выдвижения в мэры столицы (его кандидатуру выдвинула конференция московского отделения «Яблока»), однако федеральное бюро партии отменило решение о его выдвижении.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября, в них намерены принять участие 29 человек. В их число вошли глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от «Справедливой России»), экс-депутат Госдумы и председатель Партии перемен Дмитрий Гудков, председатель комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (от ЛДПР), экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (кандидат от КПРФ).

Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин также намеревался участвовать в выборах, но снял свою кандидатуру 24 июня из-за проблем со сбором подписей для прохождения муниципального фильтра. Также в выборах будут участвовать журналист Антон Красовский, рок-музыкант Сергей «Паук» Троицкий и предприниматель Герман Стерлигов. Действующий мэр Сергей Собянин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.