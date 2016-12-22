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Митрохин отказался от иска к «Яблоку» после отмены его выдвижения в мэры
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Митрохин отказался от иска к «Яблоку» после отмены его выдвижения в мэры
Политика, 10:37
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Митрохин отказался от иска к «Яблоку» после отмены его выдвижения в мэры

Председатель московского отделения «Яблоко» Сергей Митрохин отказался от иска к партии, поскольку не собирает достаточного количества подписей муниципальных депутатов для регистрации на выборах мэра Москвы, сообщили РБК в пресс-службе партии.

«Неделя понадобилась Сергею Сергеевичу для того, чтобы признать, что суд с собственной партией — это нанесение ей политического ущерба», — приводит пресс-служба слова зампреда «Яблока» Николая Рыбакова.

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Сергей Митрохин смог собрать только около половины подписей муниципальных депутатов, которые требуются для выдвижения, поэтому он решил отозвать иск. Об этом сам политик сообщил РБК.

«Из-за того, что бюро партии заняло позицию против моего выдвижения, многие муниципальные депутаты отказались давать мне подписи. Я рассчитывал на все те районы, где мы от «Яблока» прошли в муниципальные депутаты. Но из-за позиции бюро многие отказались давать подписи. Кроме того, [экс-депутат Госдумы] Дмитрий Гудков зачем-то «убил» много подписей. В некоторых районах он заверил несколько подписей и сделал невозможным, чтобы депутат независимый отдал подпись мне или, например, Яшину», — сказал Митрохин.

Митрохин 26 июня подал иск к «Яблоку» в Замоскворецкий суд Москвы из-за решения федерального бюро партии, нарушившего, по его словам, устав организации. Об этом политик сообщал РБК.

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За несколько дней до этого Митрохин подал документы для выдвижения в мэры столицы (его кандидатуру выдвинула конференция московского отделения «Яблока»), однако федеральное бюро партии отменило решение о его выдвижении.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября, в них намерены принять участие 29 человек. В их число вошли глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от «Справедливой России»), экс-депутат Госдумы и председатель Партии перемен Дмитрий Гудков, председатель комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (от ЛДПР), экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (кандидат от КПРФ).

Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин также намеревался участвовать в выборах, но снял свою кандидатуру 24 июня из-за проблем со сбором подписей для прохождения муниципального фильтра. Также в выборах будут участвовать журналист Антон Красовский, рок-музыкант Сергей «Паук» Троицкий и предприниматель Герман Стерлигов. Действующий мэр Сергей Собянин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Теги: Сергей Митрохин , «Яблоко» , выборы мэра
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