Экс-помощник президента Кожин стал кандидатом на пост сенатора от Москвы

Экс-помощник президента Владимир Кожин стал основным кандидатом на пост представителя Москвы в Совете Федерации. 93-летний сенатор Владимир Долгих покинет пост после выборов мэра столицы

Владимир Кожин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Мэр Москвы Сергей Собянин может выдвинуть бывшего помощника президента по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина на пост представителя столицы в Совете Федерации. Об этом РБК рассказал источник в верхней палате и подтвердил собеседник, близ​кий к мэрии Москвы.

Чтобы стать сенатором от Москвы, Кожин должен попасть в тройку кандидатов в члены Совфеда, которых Собянин представит при регистрации кандидатом в мэры столицы. 26 июня глава предвыборного штаба московского мэра Константин Ремчуков заявил, что Собянин рассматривает четыре кандидатуры на пост своего представителя в Совфеде. Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова не ответила на сообщение РБК.

Кресло сенатора Кожину уступит 93-летний Владимир Долгих, в прошлом секретарь ЦК КПСС, кандидат в члены Политбюро ЦК. О том, что он покинет Совет Федерации вместе с еще 16 сенаторами, РБК сообщал 18 июня. Помощник сенатора Долгих отказался комментировать перестановки в Совфеде.​

По закону «О порядке формирования Совета Федерации» кандидат в сенаторы должен провести в регионе, который будет представлять, не менее пяти лет непосредственно до выдвижения, или не менее 20 лет в совокупности. Кожин отвечает этому требованию: он с 1999 года работает в Москве.

В середине июня Кожин не попал в новый состав администрации президента, который утвердил Владимир Путин. Помимо него постов помощников президента лишились Евгений Школов, ответственный за вопросы госслужбы и кадров, Николай Цуканов, отвечавший за развитие местного самоуправления, и Игорь Щеголев, курировавший управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. Щеголев и Цуканов 26 июня были назначены полномочными представителями президента в Центральном и Уральском федеральных округах.

Владимиру Кожину 59 лет, он родился в Ленинграде. В 1991 году он возглавил научно-производственное объединение «Азимут». В 1993 стал гендиректором Ассоциации совместных предприятий Санкт-Петербурга. С 1994 года он стал главой Северо-Западного регионального центра Федеральной службы по валютному и экспортному контролю, в 1999 возглавил службу. В 2000 году Кожин стал управляющим делами президента и занимал эту должность до 2014 года. В 2005-2008 он работал вместе с Собяниным, который тогда был руководителем президентской администрации. В 2014 Кожин стал помощником президента по вопросам военно-технического сотрудничества. В конце мая 2018 года он был переизбран вице-президентом Олимпийского комитета России.

В единый день голосования, 9 сентября, состоятся выборы глав 26 губернаторов и депутатов заксобраний 16 регионов. По итогам выборов в Совфеде могут смениться до 42 сенаторов. РБК писал о том, что свои посты покинут, в частности, оба представителя Кемеровской области, сенатор от Иркутской области, представители Смоленской и Московской областей.