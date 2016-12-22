Илья Яшин отказался от участия в выборах мэра Москвы

Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин заявил РБК, что снял свою кандидатуру на должность мэра Москвы.

«Я понимаю, что решение мэрии по мне окончательное и преодолеть фильтр не удастся. В связи с этим я вынужден прекратить кампанию», — сказал глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин. Он планировал принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Старт избирательной кампании был дан 9 июня.

В выборах хочет принять участие 21 кандидат, девять из которых — от партий. Среди кандидатов такие, как глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), экс-депутат Госдумы и председатель Партии перемен Дмитрий Гудков, председатель комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (от ЛДПР) и экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (кандидат от КПРФ). Своего кандидата выдвигали также «Зеленые», им стал летчик-космонавт Сергей Ревин, но позже партия сняла его кандидатуру в пользу Собянина.



Также среди кандидатов 13 человек — самовыдвиженцы, среди них действующий мэр Сергей Собянин, журналист Антон Красовский, рок-музыкант Сергей «Паук» Троицкий и бизнесмен Герман Стерлигов.

Чтобы быть зарегистрированным кандидатом в мэры, необходимо собрать подписи 110 муниципальных депутатов из трех четвертей столичных районов. Самовыдвиженцам нужно также предоставить 36 081 подпись избирателей. Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершится 2 июля.

В апреле сообщалось, что федеральное бюро «Яблока» приняло проект об организации предварительного голосования от партии, которая исключает выдвижение Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова. Согласно проекту, от партии выдвигаться не могут те, кто состоит в других партиях или был исключен из «Яблока». Так, Яшин был исключен из партии в 2008 году. В свою очередь, Гудков сказал, что вступит в партию «Гражданская инициатива». В субботу, 23 июня, Гудков стал председателем Партии перемен, которая создается на базе «Гражданской инициативы».

В воскресенье, 24 июня, сообщалось, что «Яблоко» приостановила выдвижение Сергея Митрохина кандидатом от партии. Сам Митрохин написал, что 23 июня он подал необходимые документы и открывает счет в Сбербанке.

Как сообщается на предвыборном сайте Ильи Яшина, он был избран главой муниципального округа Красносельский в 2017 году. «Признан узником совести после ареста на оппозиционном митинге в 2011 году. Выиграл процесс у российского правительства в Европейском суде по правам человека в связи с незаконным преследованием», — говорится на его сайте. Кроме того, он является председателем федерального политсовета движения «Солидарность» и выступает с «последовательной критикой партии «Единая Россия».