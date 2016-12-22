Партия «Яблоко» отказалась от участия в выборах мэра Москвы

«Яблоко» не будет выдвигать кандидата для участия в выборах мэра Москвы. Из-за раскола партия не успела договориться, кто будет ее кандидатом

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Партия «Яблоко» не будет принимать участие в выборах мэра Москвы. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

«Нет, не примет, кандидата [у партии] нет», — сказал он.

Прием документов для выдвижения кандидатов заканчивается 2 июля. По словам Яковлева, у партии уже не осталось времени проголосовать за Елену Русакову и выдвинуть ее в мэры.

Ранее стало известно, что федеральное бюро партии «Яблоко» отменило принятое 22 июня решение о выдвижении кандидатом на пост мэра столицы Сергея Митрохина (ранее его кандидатуру выдвинула конференция московского отделения «Яблока»). При этом в пресс-службе партии тогда отмечали, что голосование в его поддержку противоречило уставу партии, так как исполком партии поддержал другого кандидата — Елену Русакову, главу муниципального округа Гагаринский.

Зампред партии Николай Рыбаков, объясняя решение федерального бюро, отказавшегося поддержать Митрохина, тогда рассказал, что он не смог добиться поддержки в Москве. «По результатам справочного голосования на собрании его кандидатуру поддержали только 12 человек, то есть фактически в Москве за 14 лет не создана сильная организация, которая может поддержать своего лидера», — сказал Рыбаков РБК.

После этого Митрохин подал в суд на партию, однако вскоре от иска отказался, поскольку не смог собрать достаточно подписей муниципальных депутатов для регистрации на выборах мэра Москвы.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года, в единый день голосования. Избирательная кампания началась 9 июня. Чтобы зарегистрироваться кандидатом в мэры, необходимо собрать подписи 110 муниципальных депутатов из трех четвертей столичных районов. Самовыдвиженцам нужно также предоставить 36 081 подпись избирателей.

Среди кандидатов в мэры Москвы — действующий градоначальник Сергей Собянин, который пойдет на выборы как самовыдвиженец, экс-депутат Госдумы и председатель Партии перемен Дмитрий Гудков, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), председатель комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (от ЛДПР) и экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (кандидат от КПРФ). Партия «Зеленые» сняла своего кандидата, летчика-космонавта Сергея Ревина, в пользу Собянина.

Кроме Собянина самовыдвиженцами на выборы хотят пойти более 10 человек. Среди них рок-музыкант Сергей «Паук» Троицкий, журналист Антон Красовский и бизнесмен Герман Стерлигов.