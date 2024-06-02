 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ВСУ сочли кадры конфликтов с сотрудниками ТЦК постановочными

Сюжет
Военная операция на Украине
Большая часть видео с беспределом сотрудников ТЦК — это российские постановки, утверждают в ВСУ. Москва указывала на то, что на Украине проводится насильственная мобилизация
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

«Значительная часть» появляющихся в соцсетях видео с беспределом сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, так в стране называются военкоматы) являются постановочными и снимаются на территории России, утверждает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в телеграм-канале.

«Мы получаем данные об организации съемок таких сюжетов <...>. Элементы типичные: люди в украинском униформе вместе с людьми в форме Национальной полиции вступают в конфликты с «местными жителями». Имитируются избиения, в кадрах присутствуют микроавтобусы и автомобили с черными номерами, а также авто с украинскими номерами разных регионов регистрации. Используются нейтральные локации, которые трудно определить», — заявили в ВСУ.

На Украине завели дело после смерти мобилизованного в военкомате
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Вместе с этим там отметили, что сами видео распространяются в плохом качестве, что также является «имитацией естественности», а все настоящие ситуации тщательно изучаются, по ним ведутся расследования. «Кроме имитации конфликтов готовятся видео, связывающие военнослужащих ТЦК с употреблением спиртных напитков, наркотиков, в заведениях питания и в сопровождении женщин. За последнее время в Сети появилось несколько подобных видео, которые получили значительное распространение», — добавили в пресс-службе.

В Одессе сотрудник военкомата заработал $1 млн на отводах от мобилизации
Политика
Фото:dbr.gov.ua

Всеобщая мобилизация на Украине проходит с 25 февраля 2022 года, она началась на второй день проводимой Россией военной операции. Тогда мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Власти Украины неоднократно заявляли о необходимости увеличения набора в армию. В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское командование предложило дополнительно призвать 500 тыс. человек.

В итоге в середине мая мобилизацию на Украине ужесточили. Теперь все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах. Они обязаны носить военный билет при себе. Возраст призыва снижен с 27 до 25 лет, а также отменено понятие «ограниченно годен к службе».

Видео с жесткими действиями сотрудников ТЦК, задерживающих украинских мужчин, зачастую с применением силы, распространялись украинскими СМИ еще до ужесточения мобилизации. Было заведено несколько резонансных дел, в том числе связанных с мобилизацией несовершеннолетних. По ним проводились внутренние проверки, некоторых сотрудников ТЦК в конце концов отстраняли.

Президент России Владимир еще осенью говорил, что на Украине происходит «насильственная мобилизация». «Там одна волна за другой, я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать», — отмечал глава государства.

Черчесову предложили работу в новой сборной

Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России

Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России

Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео

Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео

Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
мобилизация военкомат фейковые новости Россия Военная операция на Украине
Материалы по теме
Погранслужба Украины сообщила о гибели почти 45 уклонистов от мобилизации
Политика
Польша увидела российский след в «утке» о мобилизации из-за Украины
Политика
Генпрокуратура Украины сообщила о мобилизации почти 800 заключенных
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
В Харькове прогремели взрывы Политика, 00:36
Bloomberg заявил о «волновом эффекте» для мировой торговли из-за хуситов Политика, 00:23
Nestle сосредоточилась на питании для пожилых из-за снижения рождаемости Бизнес, 00:16
Трамп пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине Политика, 00:12
Аналитики оценили вероятность первого с начала года повышения ставки ЦБ Финансы, 00:01
РАН извинилась за недопуск ученой на общее собрание академии Политика, 00:01
Махачев устал защищать титул UFC. Станет ли он чемпионом в среднем весе Спорт, 00:00
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром перед ЕГЭ Общество, 02 июн, 23:57
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 02 июн, 23:49
В Белгородской области объявили опасность атаки дронов Политика, 02 июн, 23:28
Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией с 4 июня Политика, 02 июн, 23:26
Мошенники стали выманивать деньги у знакомых Заворотнюк под видом родных Общество, 02 июн, 23:17
В ВСУ сочли кадры конфликтов с сотрудниками ТЦК постановочными Политика, 02 июн, 23:03
Как упали доходы визовых центров в России. Инфографика Политика, 02 июн, 23:00