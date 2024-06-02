В ВСУ сочли кадры конфликтов с сотрудниками ТЦК постановочными
«Значительная часть» появляющихся в соцсетях видео с беспределом сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, так в стране называются военкоматы) являются постановочными и снимаются на территории России, утверждает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в телеграм-канале.
«Мы получаем данные об организации съемок таких сюжетов <...>. Элементы типичные: люди в украинском униформе вместе с людьми в форме Национальной полиции вступают в конфликты с «местными жителями». Имитируются избиения, в кадрах присутствуют микроавтобусы и автомобили с черными номерами, а также авто с украинскими номерами разных регионов регистрации. Используются нейтральные локации, которые трудно определить», — заявили в ВСУ.
Вместе с этим там отметили, что сами видео распространяются в плохом качестве, что также является «имитацией естественности», а все настоящие ситуации тщательно изучаются, по ним ведутся расследования. «Кроме имитации конфликтов готовятся видео, связывающие военнослужащих ТЦК с употреблением спиртных напитков, наркотиков, в заведениях питания и в сопровождении женщин. За последнее время в Сети появилось несколько подобных видео, которые получили значительное распространение», — добавили в пресс-службе.
Всеобщая мобилизация на Украине проходит с 25 февраля 2022 года, она началась на второй день проводимой Россией военной операции. Тогда мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Власти Украины неоднократно заявляли о необходимости увеличения набора в армию. В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское командование предложило дополнительно призвать 500 тыс. человек.
В итоге в середине мая мобилизацию на Украине ужесточили. Теперь все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах. Они обязаны носить военный билет при себе. Возраст призыва снижен с 27 до 25 лет, а также отменено понятие «ограниченно годен к службе».
Видео с жесткими действиями сотрудников ТЦК, задерживающих украинских мужчин, зачастую с применением силы, распространялись украинскими СМИ еще до ужесточения мобилизации. Было заведено несколько резонансных дел, в том числе связанных с мобилизацией несовершеннолетних. По ним проводились внутренние проверки, некоторых сотрудников ТЦК в конце концов отстраняли.
Президент России Владимир еще осенью говорил, что на Украине происходит «насильственная мобилизация». «Там одна волна за другой, я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать», — отмечал глава государства.
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