США обратились к бизнесу с призывом помочь в санкциях против России

США призывают частные компании сильнее заняться пресечением обхода санкций: проверять поставщиков и покупателей, внимательно вести дела с сотрудничающими с Россией странами. Кремль заверял, что бизнес научился «хеджироваться»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эффективность международных санкций против России и экспортного контроля возможна только при соблюдении бизнесом ограничений, частный сектор уже сделал многое, чтобы помочь Западу, но «нужно делать больше», заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо в колонке для Financial Times.

Адеймо назвал этот механизм «засыпанием песка» в шестеренки «российской военной машины».

Западные производители должны тщательно изучать свои цепочки поставок и предотвратить попадание деталей западного производства в российское вооружение, пояснил он. Кроме того, добавил замминистра, финансовым институтам необходимо проверить свои корреспондентские отношения с теми странами, которые оказывают материальную поддержку российскому ОПК. Прежде всего речь идет о малых и средних банках.

Эти меры непросты и могут привести к краткосрочной потере прибыли, признал Адеймо, но, по его мнению, издержки для американской и мировой экономик сейчас будут ниже, чем в случае «усиления России».

«Главные стратегические вопросы для России сегодня связаны с централизованным военным планированием, закупками и производством. Именно поэтому Путин поручил своему новому министру обороны [Андрею Белоусову] «открыть Министерство обороны для инноваций», — резюмировал Адеймо.

Адеймо напомнил, что на этой неделе побывал в Киеве и Германии, где обсуждал действия по пресечению обхода санкций. На встрече с немецким бизнесом замминистра финансов США призвал поставить китайские компании перед ультиматумом: либо поддержка российского ОПК, либо ведение бизнеса в западных странах. Власти Китая назвали обвинения Вашингтона безосновательными.

Международные санкции против России за два года не сработали так, как задумывали их организаторы, отмечали аналитики Сбербанка. Причинами их низкой эффективности могут быть низкая зависимость российской экономики от внешнего капитала, а также высокая значимость для мира российских сырьевых товаров, ведь покупать их, хотя и в меньших объемах, продолжают и сами западные страны.

Эксперты при этом отмечали: в научной среде нет однозначного мнения о том, как измерять эффективность санкций. Политологи оценивают этот параметр по тому, достигнута ли заявленная политическая цель, а экономисты склонны подсчитывать результаты ограничений в терминах экономического ущерба. Всего в послевоенной истории мира было более 1,3 тыс. кейсов санкций, но опыт других стран нельзя без оговорок применять к России, поскольку большинство ограничений было направлено против малых и бедных экономик. В то же время Россия — крупнейшая после Китая экономика в мире, столкнувшаяся с масштабными санкциями.

Российские власти не раз обращали внимание, что отечественные компании научились обходить экономические препятствия и нивелируют ущерб от санкций. «Действуем так, как это наибольшим образом соответствует нашим интересам», — пояснял представитель президента Дмитрий Песков.