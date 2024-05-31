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Военная операция на Украине ,  
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США призовут к «решительному выбору» по Китаю из-за России

Минфин США призовет Запад к решительному выбору по Китаю из-за России
Сюжет
Военная операция на Украине
США и Китай поспорили о поддержке российского ВПК. Вашингтон требует отрезать китайский бизнес от западных рынков, если тот будет помогать Москве, Китай называет обвинения безосновательными
Фото: Ken Ishii / Getty Images
Фото: Ken Ishii / Getty Images

Западным компаниям необходимо пресечь импорт Россией критически важных компонентов через Китай, заявит замминистра финансов США Уолли Адейемо на встрече с немецким бизнесом в пятницу, пишет Financial Times со ссылкой на проект его речи.

«[США и Европа] должны сделать решительный выбор в пользу Китая: китайские фирмы могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения. Они не могут делать и то, и другое», — скажет Адейемо.

По его мнению, каждый член НАТО и всей поддерживающей Украины коалиции стран должен указать Пекину на неприемлемость поддержки военно-промышленного комплекса России.

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В китайском Минобороны назвали претензии США «безосновательными» и пояснили, что всегда занимают «осмотрительную и ответственную позицию в отношении экспорта военной продукции, строго контролируют экспорт товаров двойного назначения и не затягивают намеренно войны ради наживы, как США».

В слитых документах американской разведки были обнаружены документы с данными о согласии Китая передать России оружие. По сведениям Washington Post, два года назад Пекин приготовил к поставке оружие, но Си Цзиньпину позвонил Байден и предупредил об ответной реакции США. Китайский лидер отреагировал гневно и спросил, не угрожает ли ему президент США, однако с тех пор Пекин «воздерживается от прямых поставок».

Власти Китая, так же как и российские, неоднократно отвергали обвинения в оказании военной помощи Москве. Кремль подчеркивал, что Москва никогда не запршивала у Пекина военную помощь.

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