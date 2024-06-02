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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Зеленский пообещал сделать все ради прекращения войны в секторе Газа

Зеленский: Украина сделает все, чтобы Израиль остановил войну в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Зеленский заявил, что Украина признаёт и Израиль, и Палестину, и «сделает все», чтобы Тель-Авив завершил конфликт. Он объяснил, что Киев осудил нападение ХАМАС, но действия Израиля привели к гуманитарному кризису в Газе
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Украина признаёт и Израиль, и Палестину и намерена способствовать завершению конфликта, заявил украинский президент Владимир Зеленский на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Украина признаёт два государства, Израиль и Палестину, и сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт и чтобы гражданские люди не страдали», — сказал он.

Украина признала независимость Палестины в 1988 году, когда страна объявила о своем суверенитете. Независимость Палестины признают более 140 стран, в том числе Россия. В конце мая к таким странам присоединились Испания, Норвегия, Ирландия и Словения.

Зеленский подчеркнул, что Украина признаёт право Израиля на самооборону, как это было в минувшем октябре после нападения ХАМАС на южную часть страны, поскольку пострадало гражданское население.

«После этого, когда Израиль был на территории Газы и был гуманитарный кризис, Украина сказала: первое — готова помогать гуманитарно Газе, второе — следует уважать международное право. <...> Не путайте, пожалуйста, два периода и не смешивайте их в один», — отметил украинский президент.

7 октября боевики ХАМАС напали на южные территории Израиля, объявив операцию «Буря Аль-Аксы». Украина в числе прочих стран осудила нападение.

По данным израильской стороны, были убиты более 1,2 тыс. человек, свыше 250 взяты в заложники. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По информации Минздрава сектора Газы, подконтрольного ХАМАС, за время конфликта погибли около 40 тыс. человек.

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Фото:idfofficial / Telegram

В декабре 2023 года ЮАР обратилась с иском в Международный суд ООН, требуя признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом. В январе Международный суд в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить действия, которые могут нарушить конвенцию. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг обвинения в геноциде в Газе после вердикта суда, заявив, что Израиль имеет право на самооборону.

В начале мая Тель-Авив расширил операцию до Рафаха — города на юге сектора Газы. Через КПП «Рафах» эвакуировались мирные жители и доставлялась гуманитарная помощь. Этот шаг осудили ряд стран. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан затребовал ордеры на арест лидеров ХАМАС, Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галланта. Последних обвиняют в использовании «истребления и голода как метода ведения войны, в том числе в отказе в поставках гуманитарной помощи, умышленном нападении на гражданское население».

Международный суд ООН потребовал прекращения военной операции Израиля в секторе Газа, а также постановил, что Тель-Авив обязан обеспечить сохранность любых доказательств предполагаемого геноцида в регионе и допустить туда следователей, уполномоченных международной организацией.

Нетаньяху заявлял, что целью операции в секторе Газа является уничтожение ХАМАС и освобождение всех заложников. Позицию прокурора МУС он назвал «абсолютным искажением реальности» и «новым антисемитизмом».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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