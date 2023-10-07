Украина и Грузия поддержали Израиль в войне с ХАМАС

Ришон-ле-Цион, Израиль (Фото: Hadas Parush / Reuters)

Министерства иностранных дел Украины и Грузии осудили нападение ХАМАС на Израиль.

В Киеве выразили поддержку Израилю «в его праве защищать себя и свой народ». «Украина осуждает продолжающиеся террористические нападения на Израиль, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве», — говорится в сообщении МИДа в соцсети X (бывшая Twitter).

В МИД Грузии осудили «ужасающее террористическое нападение на Государство Израиль, повлекшее за собой человеческие жертвы». Тбилиси выразил «солидарность с израильским правительством и народом». «Наши мысли с семьями и близкими жертв этого ужасного нападения. Желаем скорейшего восстановления всем пострадавшим», — говорится в сообщении ведомства в X.

МИД России ранее выразил озабоченность «обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта», Москва призывает палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, говорится в заявлении ведомства. Российское ведомство подчеркнуло, что не видит возможности силового решения конфликта.

Утром 7 октября ХАМАС начал против Израиля военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». Он объявил, что операция связана с оккупацией и «неоднократными вторжениями в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме. Ад-Дейф заявил, что по вине Израиля погибли и получили ранения сотни палестинцев.

Армия Израиля объявила о боеготовности и массовом призыве резервистов, а также о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа. В стране объявлено чрезвычайное положение, премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.