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Военная операция на Украине ,  
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В МИД Китая раскрыли следующий этап переговоров по Украине

МИД КНР: на последующем этапе Пекин усилит диалог по кризису на Украине со всеми сторонами
КНР внесет свой вклад в политическое урегулирование украинского кризиса, отметили в МИДе страны. Ранее спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй провел турне по европейским столицам
Ли Хуэй
Ли Хуэй (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Китай продолжит играть конструктивную роль в разрешении кризиса на Украине, заявила представитель МИД КНР Мао Нин.

«На последующем этапе Китай <...> усилит диалог и взаимодействие со всеми сторонами, будет постоянно укреплять консенсус и взаимное доверие. КНР внесет собственный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса», — сказала она (цитата по ТАСС).

В мае спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру ЕС и Россию. По словам Мао Нин, все стороны, с которыми он встретился в ходе поездки, «исключительно положительно отозвались об усилиях Китая по продвижению мирного процесса урегулирования и оказанию содействия переговорам».

Ли Хуэй, курирующий урегулирование на Украине, отправился в турне по Европе в рамках продвижения мирного плана Китая по Украине. Как сообщала WSJ со ссылкой на неназванных западных чиновников, дипломат предложил призвать к немедленному прекращению огня на Украине и оставить за Россией включенные в ее состав новые территории. На это Ли Хуэю ответили, что «замораживание конфликта не отвечает интересам международного сообщества, если не будет вывода российских войск», пишет издание.

Украинские власти усомнились в правдивости этой информации. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, после выхода статьи он связался с коллегами из тех стран, которые посещал китайский дипломат, и «ни один из них не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры даже о том, чтобы признать за Россией те территории, на которых сейчас на Украине находится Россия».

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Москву Ли Хуэй посетил в самом конце своего турне 26 мая. Он провел переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Последний поблагодарил КНР за взвешенную позицию по конфликту и заявил о приверженности Москвы к урегулированию дипломатическим путем. Российские власти неоднократно подчеркивали, что жители новых территорий «свой выбор сделали» и страна будет защищать свою целостность «всеми имеющимися средствами».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Китай Ли Хуэй переговоры Украина Военная операция на Украине

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