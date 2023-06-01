Мэр Шебекино рассказал о звонке Путина

Шебекино находится на границе с Украиной и регулярно подвергается обстрелам. Мэр города рассказал об утреннем звонке Путина, который поблагодарил его. Также президент сегодня наградил главу Шебекино орденом Мужества

Владимир Жданов (Фото: Антон Вергун / РИА Новости)

Глава Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов рассказал, что на фоне атак украинских войск на город ему позвонил президент. По его словам, он доложил Владимиру Путину обстановку, а тот в ответ поблагодарил его.

«Мне сегодня позвонил главнокомандующий Владимир Путин, я ему доложил обстановку, рассказал о наших действиях и планах. Он меня поблагодарил», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Также сегодня стало известно, что Путин наградил главу Шебекино орденом Мужества. «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, президент своим указом наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества», — говорится в указе главы государства.

Владимир Жданов родился в 1980 году в поселке Красная Яруга Белгородской области. По данным Abireg.ru, в 2002 году Жданов окончил Серпуховской военный институт ракетных войск по специальности «стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов». А через несколько лет, в 2008 году, выучился по специальности «государственное и муниципальное управление» в белгородском вузе. По карьерной лестнице за 11 лет Жданов продвинулся от руководителя протокола губернатора до главы администрации округа.

С начала российской спецоперации на Украине белгородские власти неоднократно сообщали об обстрелах приграничного Шебекино. В результате повреждения получили как гражданские, так и промышленные предприятия, были убиты и ранены десятки жителей города.

Утром 1 июня Вооруженные силы Украины предприняли в районе Шебекино очередную попытку прорыва в Белгородскую область, сообщало Минобороны России. В результате атаки противник потерял более 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и один пикап.

Жители Шебекино рассказали РБК о том, что часть людей уже покинули город. Глава региона Вячеслав Гладков говорил, что местные власти занимаются эвакуацией людей, однако отмечал, что делать это под обстрелами небезопасно.