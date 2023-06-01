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Мэр Шебекино рассказал о звонке Путина

Мэр Шебекино Жданов рассказал о звонке Путина с благодарностью
Шебекино находится на границе с Украиной и регулярно подвергается обстрелам. Мэр города рассказал об утреннем звонке Путина, который поблагодарил его. Также президент сегодня наградил главу Шебекино орденом Мужества
Владимир Жданов
Владимир Жданов (Фото: Антон Вергун / РИА Новости)

Глава Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов рассказал, что на фоне атак украинских войск на город ему позвонил президент. По его словам, он доложил Владимиру Путину обстановку, а тот в ответ поблагодарил его.

«Мне сегодня позвонил главнокомандующий Владимир Путин, я ему доложил обстановку, рассказал о наших действиях и планах. Он меня поблагодарил», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Также сегодня стало известно, что Путин наградил главу Шебекино орденом Мужества. «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, президент своим указом наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества», — говорится в указе главы государства.

Владимир Жданов родился в 1980 году в поселке Красная Яруга Белгородской области. По данным Abireg.ru, в 2002 году Жданов окончил Серпуховской военный институт ракетных войск по специальности «стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов». А через несколько лет, в 2008 году, выучился по специальности «государственное и муниципальное управление» в белгородском вузе. По карьерной лестнице за 11 лет Жданов продвинулся от руководителя протокола губернатора до главы администрации округа.

С начала российской спецоперации на Украине белгородские власти неоднократно сообщали об обстрелах приграничного Шебекино. В результате повреждения получили как гражданские, так и промышленные предприятия, были убиты и ранены десятки жителей города.

Утром 1 июня Вооруженные силы Украины предприняли в районе Шебекино очередную попытку прорыва в Белгородскую область, сообщало Минобороны России. В результате атаки противник потерял более 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и один пикап.

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Последствия массированных обстрелов Шебекино. Фоторепортаж
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Жители Шебекино рассказали РБК о том, что часть людей уже покинули город. Глава региона Вячеслав Гладков говорил, что местные власти занимаются эвакуацией людей, однако отмечал, что делать это под обстрелами небезопасно.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Шебекино находится примерно в 5 км от границы с Харьковской областью. Население города до начала военной операции на Украине составляло почти 40 тыс. человек. Шебекино — крупнейший населенный пункт, расположенный настолько близко к украинской границе. Для сравнения: Белгород находится примерно в 40 км от границы.

Мэр Шебекино рассказал о звонке Путина
Мэр Шебекино рассказал о звонке Путина

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Илья Пламенев Илья Пламенев
Шебекино Белгородская область Владимир Путин Военная операция на Украине
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