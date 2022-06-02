США ввели санкции против «Летающей лисы» и «Морской рапсодии»

В санкционный список США попали семь яхт, два самолета и вертолет, которые, по данным Вашингтона, связаны с российскими политиками и бизнесменами

Яхта «Летающая лиса» (Фото: We know how / YouTube)

Минфин США расширил санкционный список против России. Под санкции помимо бизнесменов и политиков попали семь яхт, которые, по мнению Вашингтона, связаны с представителями российских властей и компаний:

82-метровая яхта Graceful стоимостью $100 млн. По данным Минфина США, яхта может быть связана с российским президентом Владимиром Путиным.

57-метровая яхта Olympia, построенная в Нидерландах компанией Feadship, которая, по заявлению Минфина США, также может быть связана с Путиным. В 2016 году представитель ведомства Адам Шубин говорил в интервью Би-би-си, что яхту стоимостью $37 млн российскому президенту подарил бизнесмен Роман Абрамович. Адвокаты бизнесмена тогда заявили, что это спекуляция и слухи. «Я знаю, что у президента яхты нет. Это я знаю», — говорил представитель Путина Дмитрий Песков, назвав материал Би-би-си «чистым вымыслом и клеветой, которая не имеет под собой никаких оснований».

136-метровая яхта Flying Fox, построенная на немецкой верфи Lürssen. Отраслевой портал SuperYachtFan оценивает ее стоимость в $400 млн. В заявлении Минфина говорится, что судно может быть связано с российской компанией Imperial Yachts, которую в 2004 году основал бизнесмен Евгений Кочман.

Судно Madame Gu длиной 99 м и стоимостью $150 млн. По данным Минфина США, яхта может быть связана с депутатом Госдумы Андреем Скочем. О том, что лодка принадлежит парламентарию, также пишет Forbes.

32-метровая Nega, которую американское министерство связывает с фирмой «Гелиос». Судно построила британская Princess Yachts. Отраслевые СМИ не приводили оценку ее стоимости.

Яхта Sea Rhapsody длиной 66 м и стоимостью $65 млн, которая, по утверждению Минфина США, может быть связана с главой ВТБ Андреем Костиным.

46-метровая Shellest («Шеллест»), связанная с некоммерческим партнерством «Возрождение морских традиций». СМИ оценивали ее стоимость в 1,5 млрд руб.

Как отмечает Минфин США, Shellest, Nega и Graceful ходят под российским флагом, Sea Rhapsody — флагом Маршалловых островов, а Olympia, Flying Fox и Madame Gu — Каймановых островов.

Под санкции США также попали вертолет AS365 Dauphin и самолет A319, которые Минфин связывает со Скочем, и бизнес-джет BD700-1A10 Global 6000, который принадлежит Skyline Aviation SRL.

В новый санкционный список Минфина США вошли 17 физических и 16 юридических лиц из России. Среди них — бизнесмены Алексей Мордашов с членами семьи, и Год Нисанов; вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минстроя Ирек Файзуллин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, представитель МИДа Мария Захарова и глава ОАК Юрий Слюсарь. Также меры ввели против «Северстали», Nord Gold и «Севергрупп».

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Ранее власти США и других стран Запада заблокировали и арестовали яхты, которые, по их мнению, связаны с российскими бизнесменами. Среди них — суперъяхта Amadea, которая, по данным Вашингтона, принадлежит попавшему под санкции в 2018 году бизнесмену Сулейману Керимову. В мае ее по ордеру США разрешил конфисковать суд Фиджи. 2 июня Bloomberg сообщил, что арест судна и выдача его Соединенным Штатам приостановлены.



На прошлой неделе The Observer сообщил, что на яхтах, предположительно, связанных с попавшими под санкциями россиянами, начали отключать оборудование автоматической идентификационной системы (АИС), которое сообщает местоположение судна. По данным газеты, как минимум шесть суперъяхт «прятали» свое местонахождение более чем на месяц.