Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Посол России счел достаточной численность российских войск на Украине Политика, 14:26
Путин заверил Вучича в бесперебойных поставках газа в Сербию Политика, 14:21
Observer рассказала, как бизнесмены скрывают яхты во избежание ареста Политика, 14:16
Пеле поздравил бразильцев «Реала» с победой в Лиге чемпионов Спорт, 14:13
Чего ждать от исторического финала Кубка России «Спартак» — «Динамо» Спорт, 14:08
Патриарх Кирилл исключил раздел православных «духами злобы поднебесной» Политика, 13:58
Мбаппе заявил о «начале новой эры» в ПСЖ после продления его контракта Спорт, 13:53
Захарова упрекнула Шольца в плагиате мысли о многополярном мире Политика, 13:37
Польза или вред: как научиться правильному питанию Партнерский проект, 13:35
Даниил Медведев рассказал о планах снова стать первой ракеткой мира Спорт, 13:28
СК заподозрил сына британского депутата в управлении наемниками Политика, 13:18
Додон усмотрел в деле против него «преследование геополитических целей» Политика, 13:10
В Москве предупредили об ограничениях на вход в метро из-за Кубка России Общество, 12:53
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 12:49
Война санкций ,  
0 

Observer рассказала, как бизнесмены скрывают яхты во избежание ареста

По данным The Observer, шесть суперъяхт, связанных с попавшими под санкции Британии бизнесменами, отключали систему идентификации, чтобы скрыть местонахождение. В их числе — суда, которые имеют отношение к Дерипаске и Алекперову
Яхта Clio
Яхта Clio (Фото: Yoruk Isik / Reuters)

На яхтах, которые, предположительно, связаны с попавшими под санкции Великобритании российскими бизнесменами, начали отключать устройства, позволяющие отслеживать местонахождение судов, говорится в расследовании The Observer (его выдержки приведены на сайте The Guardian, обе газеты принадлежат Guardian Media Group).

Один из членов экипажа яхты, которая, по данным газеты, принадлежит одному из «российских олигархов», сообщил изданию о полученном распоряжении отключить автоматическую идентификационную систему (AIS), предназначенную для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных. Систему можно отключать по разным причинам, но, по мнению опрошенных изданием экспертов, владельцы судов не хотят, чтобы они были обнаружены, и стараются таким образом избежать ареста имущества.

Reuters узнал об убежище для яхт россиян под санкциями на Мальдивах
Бизнес
Фото:Justus de Cuveland / imageBroker.com/ Global Look Press

The Observer со ссылкой на данные компании VesselsValue передает, что как минимум шесть суперъяхт, связанных с бизнесменами под британскими санкциями, «прятали» свое местонахождение более чем на месяц. В их числе:

  • Яхта Alfa Nero длиной 82 м и стоимостью $120 млн (по оценке отраслевого портала SuperYachtFan), которую считают связанной с бизнесменом Андреем Гурьевым, бывшим членом совета директоров «ФосАгро». О том, что судно принадлежит предпринимателю, также писал Forbes. В последний раз яхту заметили 3 марта у острова Синт-Мартен в Карибском море.
  • Яхта Clio длиной 72 м и стоимостью $65 млн, которую связывают с Олегом Дерипаской. После начала российской военной операции судно направилось из Индийского океана по направлению к Турции. В последний раз яхта передавала данные о местонахождении 18 апреля с Черного моря, недалеко от Сочи и Новороссийска; три дня спустя судно пришвартовалось в сочинском порту «Имеретинский», писал «РБК Краснодар».
  • 70-метровая Galactica Super Nova стоимостью $80 млн, связанная с экс-главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. 2 марта судно находилось у побережья Хорватии, с тех пор оно не передавало данных о местонахождении;
  • 140-метровая Ocean Victory, которая, по данным журналистов, принадлежит председателю совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову. Стоимость судна — $300 млн, 1 марта оно было пришвартовано на Мальдивах.
  • 142-метровая Motor Yacht A стоимостью $300 млн, которую связывают с Андреем Мельниченко. Она исчезла из глобальной системы слежения после 10 марта, когда судно находилось на Мальдивах.
  • Яхта My Sky длиной 52 м и стоимостью $40 млн, предположительно связанная с предпринимателем Игорем Кесаевым. 30 марта она также была пришвартована на Мальдивах, а после не передавала данные о местонахождении.

Дерипаска, Рашников и Мельниченко попали под санкции Великобритании в марте, Гурьев, Алекперов и Кесаев — в апреле. Ограничения предусматривают запрет на въезд в Великобританию и блокировку всех активов в Соединенном Королевстве.

Связанная с Михельсоном яхта вновь передала координаты спустя 12 дней
Бизнес
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Читайте на РБК Pro
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции
Pro
Опцион: какие ошибки могут возникнуть при его оформлении
Статьи
Pro
Городские фермы и эффективность почвы: чем занимаются агростартапы из РФ
Статьи
Pro
Фото: Marco Garcia / Getty Images Сейчас любой неосторожный пост может повредить: пиар в новых реалиях
Инструкции
Pro
Фото: Dmitriy.alekseev.dns / Facebook (сайт запрещен на территории РФ) «Маленькая деревенская компания»: сооснователь DNS — о своем бизнесе
Статьи
Pro
МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Justin Setterfield / Getty Images Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist
Исследования
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи

Мельниченко также находится под санкциями Евросоюза. В апреле Reuters сообщал, что связанное с ним судно Motor Yacht A вместе с еще пятью яхтами, имеющими отношение к российским бизнесменам, укрывают Мальдивы. По словам генерального прокурора Мальдив Хуссейна Шамима, властям не так просто конфисковать суда, если владельцы не нарушали местных законов.

Как отмечает Observer, с начала военной операции на Украине и последующих санкций стран Запада было конфисковано по меньшей мере 13 судов общей стоимостью около $2,5 млрд. Одна из последних — яхта Amadea, которую по ордеру США разрешил конфисковать верховный суд Фиджи. Издание The Fiji Times связывало ее с Сулейманом Керимовым, он находится под санкциями Вашингтона с 2018 года.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
яхта бизнесмены санкции суперъяхты арест имущества Олег Дерипаска Вагит Алекперов
Материалы по теме
Италия арестовала суперъяхту «Шехерезада» из-за «связи с властями России»
Политика
Süddeutsche Zeitung сообщила о задержании яхты Ахмедова в Гамбурге
Политика
Суд на Фиджи разрешил конфисковать суперъяхту, «связанную с Керимовым»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter