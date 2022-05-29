Observer рассказала, как бизнесмены скрывают яхты во избежание ареста

По данным The Observer, шесть суперъяхт, связанных с попавшими под санкции Британии бизнесменами, отключали систему идентификации, чтобы скрыть местонахождение. В их числе — суда, которые имеют отношение к Дерипаске и Алекперову

Яхта Clio (Фото: Yoruk Isik / Reuters)

На яхтах, которые, предположительно, связаны с попавшими под санкции Великобритании российскими бизнесменами, начали отключать устройства, позволяющие отслеживать местонахождение судов, говорится в расследовании The Observer (его выдержки приведены на сайте The Guardian, обе газеты принадлежат Guardian Media Group).

Один из членов экипажа яхты, которая, по данным газеты, принадлежит одному из «российских олигархов», сообщил изданию о полученном распоряжении отключить автоматическую идентификационную систему (AIS), предназначенную для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных. Систему можно отключать по разным причинам, но, по мнению опрошенных изданием экспертов, владельцы судов не хотят, чтобы они были обнаружены, и стараются таким образом избежать ареста имущества.

The Observer со ссылкой на данные компании VesselsValue передает, что как минимум шесть суперъяхт, связанных с бизнесменами под британскими санкциями, «прятали» свое местонахождение более чем на месяц. В их числе:

Яхта Alfa Nero длиной 82 м и стоимостью $120 млн (по оценке отраслевого портала SuperYachtFan), которую считают связанной с бизнесменом Андреем Гурьевым , бывшим членом совета директоров «ФосАгро». О том, что судно принадлежит предпринимателю, также писал Forbes. В последний раз яхту заметили 3 марта у острова Синт-Мартен в Карибском море.

, бывшим членом совета директоров «ФосАгро». О том, что судно принадлежит предпринимателю, также писал Forbes. В последний раз яхту заметили 3 марта у острова Синт-Мартен в Карибском море. Яхта Clio длиной 72 м и стоимостью $65 млн, которую связывают с Олегом Дерипаской . После начала российской военной операции судно направилось из Индийского океана по направлению к Турции. В последний раз яхта передавала данные о местонахождении 18 апреля с Черного моря, недалеко от Сочи и Новороссийска; три дня спустя судно пришвартовалось в сочинском порту «Имеретинский», писал «РБК Краснодар».

. После начала российской военной операции судно направилось из Индийского океана по направлению к Турции. В последний раз яхта передавала данные о местонахождении 18 апреля с Черного моря, недалеко от Сочи и Новороссийска; три дня спустя судно пришвартовалось в сочинском порту «Имеретинский», писал «РБК Краснодар». 70-метровая Galactica Super Nova стоимостью $80 млн, связанная с экс-главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым . 2 марта судно находилось у побережья Хорватии, с тех пор оно не передавало данных о местонахождении;

. 2 марта судно находилось у побережья Хорватии, с тех пор оно не передавало данных о местонахождении; 140-метровая Ocean Victory, которая, по данным журналистов, принадлежит председателю совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову . Стоимость судна — $300 млн, 1 марта оно было пришвартовано на Мальдивах.

. Стоимость судна — $300 млн, 1 марта оно было пришвартовано на Мальдивах. 142-метровая Motor Yacht A стоимостью $300 млн, которую связывают с Андреем Мельниченко . Она исчезла из глобальной системы слежения после 10 марта, когда судно находилось на Мальдивах.

. Она исчезла из глобальной системы слежения после 10 марта, когда судно находилось на Мальдивах. Яхта My Sky длиной 52 м и стоимостью $40 млн, предположительно связанная с предпринимателем Игорем Кесаевым. 30 марта она также была пришвартована на Мальдивах, а после не передавала данные о местонахождении.

Дерипаска, Рашников и Мельниченко попали под санкции Великобритании в марте, Гурьев, Алекперов и Кесаев — в апреле. Ограничения предусматривают запрет на въезд в Великобританию и блокировку всех активов в Соединенном Королевстве.

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Мельниченко также находится под санкциями Евросоюза. В апреле Reuters сообщал, что связанное с ним судно Motor Yacht A вместе с еще пятью яхтами, имеющими отношение к российским бизнесменам, укрывают Мальдивы. По словам генерального прокурора Мальдив Хуссейна Шамима, властям не так просто конфисковать суда, если владельцы не нарушали местных законов.

Как отмечает Observer, с начала военной операции на Украине и последующих санкций стран Запада было конфисковано по меньшей мере 13 судов общей стоимостью около $2,5 млрд. Одна из последних — яхта Amadea, которую по ордеру США разрешил конфисковать верховный суд Фиджи. Издание The Fiji Times связывало ее с Сулейманом Керимовым, он находится под санкциями Вашингтона с 2018 года.