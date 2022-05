Италия арестовала суперъяхту «Шехерезада» из-за «связи с властями России»

В Италии «заморозили» суперъяхту «Шахеризада» в связи со «связью» владельца судна с властями России. По данным NYT, судно находилось в порту на ремонте

В Италии арестовали суперъяхту «Шахерезада» в связи со «значительными экономическими и деловыми отношениями» бенефициарного владельца корабля с «видными представителями» правительства России. Такое решение принял итальянский министр экономики и финансов Даниэле Франко по предложению Комитета по финансовой безопасности, сообщило министерство.

О ком именно из руководства России идет речь, в сообщении не уточняется.

«Судно, плавающее под флагом Каймановых островов и пришвартованное в Марина-ди-Каррара, уже давно находилось под пристальным вниманием властей», — говорится в сообщении министерства экономики и финансов Италии.

Соответствующее решение принято в связи с санкциями из-за событий на Украине, отметили в министерстве.

По данным портала для отслеживания судов Fleetmoon, суперъяхта «Шахерезада» построена в 2019 году, ее длина составляет 140 м, ширина — 24. В качестве собственника судна портал VesselFinder указывает Bielor Asset Ltd. Портал SuperayachtFan оценивает судно в $700 млн, добавив, что она построена на немецкой судостроительной верфи Lurssen. По информации портала, «Шахерезада» замыкает десятку крупнейших яхт в мире.

Итальянский портал Ruetir в начале марта связал корабль с российским предпринимателем, экс-президентом «Роснефти» Эдуардом Худайнатовым. Ruetir отметил, что Худайнатов не попал в последние санкционные списки, однако ограничительные меры против него введены Вашингтоном в 2017 году по обвинению в продаже нефти в Северную Корею в нарушение эмбарго.

В беседе с The New York Times капитан «Шахерезады» Гай Беннетт-Пирс, имеющий британский паспорт, отверг сообщения, что на корабле появлялся российский президент. «Я никогда не видел его. Я никогда не встречался с ним», — сказал капитан. Он отметил, что владелец яхты не указан ни в каких санкционных списках, допустив, что им мог быть гражданин России. При этом в начале марта капитан «Шахерезады» передал данные о яхте властям Италии, выразив уверенность, что это снимет все подозрения о владельце корабля. Беннетт-Пирс отказался подробнее рассказать о владельце суперъяхты, указав, что не может этого сделать по соглашению о неразглашении.

Газета указывает, что «Шахерезада» окружена непривычной степенью секретности даже для кораблей своей категории. Подрядчики и члены экипажа обязаны подписывать соглашения о неразглашении, на яхте есть специальная «крышка» для сокрытия заводской таблички, а после прихода судна в порт (его название издание не уточняет), рабочие установили на причале высокое металлическое заграждение, чтобы частично скрыть его от посторонних, пишет The New York Times.

Итальянские власти начали расследование в начале марта, пока «Шахерезада» находилась на ремонте в порту Марина-ди-Каррара, писала The New York Times без указания источников информации. В начале мая газета сообщила, что власти страны стремятся скорее скорее завершить расследование до того, как корабль покинет порт. Трое портовых рабочих, которые в разговоре с The New York Times попросили не называть их имен, сообщили, что полицейский вертолет ежедневно совершал облет корабля во время его стоянки в итальянском порту.

При этом представитель финансовой полиции Италии сообщил в начале мая, что если судно покинет порт до окончания расследования, власти не смогут ничего сделать, чтобы помешать этому.

Блокированию, аресту или конфискации подверглись и другие яхты, которые связывают с российскими бизнесменами. Это связано с намерением США «расследовать преступления российских олигархов», о котором в начале марта объявил президент Джо Байден. «Мы объединяем силы с нашими европейскими союзниками, чтобы забрать ваши яхты, ваше элитное жилье, ваши частные самолеты. Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами», — сказаламериканский президент.

В Кремле назвали конфискацию яхт у российских бизнесменов «ограблением». Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Смит энд Вессона грабили путешественников», — счел представитель российского президента Дмитрий Песков в конце марта. Он добавил, что конфискованная частная собственность отнята у честных предпринимателей, причем президент США гордится этим.