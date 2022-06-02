Молдавия сообщила о почти прерванном политическом диалоге с Россией

По словам главы молдавского МИДа, политический диалог с Москвой оказался практически прерван после начала спецоперации на Украине. При этом он подчеркнул, что еще до спецоперации диалог не был интенсивным

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После начала российской спецоперации на Украине Кишинев почти полностью прервал политический диалог с Москвой. Об этом в эфире телеканала TVR заявил глава молдавского МИДа Нику Попеску.

«С момента военных действий на Украине политический диалог с Россией практически прерван. Но диалог продолжается на дипломатическом уровне. Посольство России продолжает свою работу в Молдавии, мы обмениваемся сообщениями. Есть взаимодействие госсекретаря с послом России. Это параметры наших отношений с Россией на данный момент», — сказал он.

При этом Попеску уточнил, что диалог Кишенева и Москвы до начала спецоперации на Украине также не был интенсивным. «Были осенью прошлого года несколько визитов в Москву и мой, и вице-премьера Андрея Спыну, и бывшего вице-премьера по реинтеграции Владислава Кульминского. И пока все», — заключил министр.

С начала российской военной операции на Украине официальный Кишенев старается сохранять нейтралитет. В середине мая премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что нейтралитет Молдавии прописан в ее Конституции, кроме того, его поддерживают граждане. Комментируя военные действия на Украине, Гаврилица отметила, что в Кишиневе знают о риске эскалации ситуации в непосредственной близости от границ или на территории Молдавии, но пока считают это «отдаленной опасностью».

Молдавия на севере, востоке и юге граничит с украинскими Черновицкой, Винницкой, Одесской областями.

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22 апреля Минобороны сообщило, что в ходе второй фазы спецоперации на Украине российские военные собираются установить «полный контроль над Донбассом и Южной Украиной». В ведомстве указали, что контроль над югом соседнего государства позволит обеспечить еще один коридор в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

В Приднестровье с 1992 года находятся российские миротворцы. Кишинев призывает Россию вывести их из республики.

После этого председатель Евросовета Шарль Мишель пообещал, что ЕС окажет Молдавии дополнительную военную поддержку: предоставит помощь в сфере кибербезопасности и предпримет действия для «укрепления военной мощи страны». Он не стал приводить подробностей и призвал «воздерживаться от провокационных заявлений», чтобы не допустить эскалации в Молдавии и Приднестровье. До этого в США также сообщали о намерении продолжать поддерживать модернизацию молдавской армии.