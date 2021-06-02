Байден не счел кибератаку на производителя мяса «проверкой» от Путина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 73,5 (+0,26) Инвестиции, 13:21
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 89,69 (+0,09) Инвестиции, 13:21
Фен, стайлер, выпрямитель: какой подарок выбрать самой себе РБК и Dyson, 23:25 Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Египте Общество, 23:24 Губернатор привез на ПМЭФ метрового краба Юрия для удачи в инвестициях Общество, 23:08 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 22:51 Как будет действовать оппозиция после возбуждения новых уголовных дел Политика, 22:51 Сенат Чехии рассмотрит вопрос об импичменте президенту страны Земану Политика, 22:48 S&P увидело риск повысить санкциями зависимость Минска от Москвы Политика, 22:34 Трутнев обвинил «Росгеологию» в давлении на рынок Политика, 22:16 Как Катару удалось создать комфортную среду для развития бизнеса РБК и посольство Катара, 22:11 Байден не счел кибератаку на производителя мяса «проверкой» от Путина Политика, 22:07 Астрахань накрыла пыльная буря. Видео Общество, 22:00 Канделаки назвала ложью слова о нежелании показывать матч сборной России Спорт, 21:56 Лисин ответил анекдотом на слова Белоусова о деньгах металлургов Бизнес, 21:41 Видео о том, как Путин обсудил расширение выплат семьям школьников Общество, 21:41
Политика ,  
0 

Байден не счел кибератаку на производителя мяса «проверкой» от Путина

В ответ на вопрос о возможных ответных мерах президент США сказал, что в администрации «внимательно изучают» этот вопрос. СМИ сообщают, что за атакой стоит группа REvil, в которую входят в основном русскоговорящие хакеры
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, считает ли он хакерскую атаку на крупнейшую мировую фирму — изготовителя мясной продукции JBS «испытанием» от российского коллеги Владимира Путина в преддверии их саммита в Женеве, сообщает CNN.

Говоря о том, примут ли Соединенные Штаты меры в ответ на действия России, он отметил: «Мы внимательно изучаем этот вопрос».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге сообщила, что Байден планирует обсудить кибератаку на встрече с Путиным. Она также добавила, что американская администрация «не отвергает» какие-либо из вариантов ответной реакции на взлом JBS. По словам Псаки, если на территории страны существуют криминальные структуры, она несет за это какую-то часть ответственности.

Ранее о том, что президенты могут затронуть вопрос кибервзлома JBS, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В США из-за кибератаки встали заводы крупнейшего производителя мяса
Бизнес
Фото:Chet Strange / Getty Images

Между тем Reuters со ссылкой на источник сообщает, что за атакой стоит хакерская группа под названием REvil. Такая же информация появилась у CNBC.

Телеканал сообщает, что в группу входят преимущественно русскоговорящие хакеры и, как считается, она базируется на территории бывшего СССР.

Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Кто в России заработал на пандемии Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

Олег Скулкин, ведущий специалист Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB, сообщил РБК, что у REvil разный уровень партнеров и то, что они говорят на русском языке, не означает, что хакеры — русские. По характеру атак, продолжил Скулкин, это финансово мотивированные хакеры, и сейчас нет доказательств их причастности к прогосударственным хакерским группам.

«До последнего времени программа-вымогатель REvil распространялась по публичной партнерской программе, из чего следует, что использовать ее может широкий круг киберпреступников с разным уровнем подготовки. Таким образом, атакованы могут быть как небольшие компании, с которых попросят до $100 тыс., так и настоящие гиганты вроде Acer, здесь выкуп уже может достигать десятков миллионов долларов», — полагает эксперт.

В Белом доме сообщили о контактах с Россией после взлома фирмы в США
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Он отметил, что количество атак с использованием этой программы выросло из-за того, что многие участники закрывшихся партнерских программ, например DarkSide, присоединились к REvil.

О кибератаке на североамериканский и австралийский филиалы компании JBS стало известно накануне. Из-за этого в США все заводы компании приостановили работу. Всего у компании 40 заводов в США, они перерабатывают говядину, свинину и мясо курицы.

В среду компания сообщила, что начинает частично возобновлять работу остановившихся заводов.

В Белом доме заявили, что контактировали с российскими властями по вопросу атаки. К расследованию подключилась ФБР.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, однако, отметил, что пока преждевременно говорить о возобновлении сотрудничества двух стран в сфере кибербезопасности, пока ситуация не изменилась.

Авторы
Елена Чернышова, Мария Лисицына, Анна Балашова Анна Балашова
Джо Байден Владимир Путин кибератака хакеры
Материалы по теме
Хакеры атаковали филиалы крупнейшего производителя мяса в мире
Общество
Песков оценил ситуацию с сотрудничеством с США по кибербезопасности
Политика
В Microsoft обвинили хакеров из России в новой атаке на госагентства США
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter