Байден не счел кибератаку на производителя мяса «проверкой» от Путина

В ответ на вопрос о возможных ответных мерах президент США сказал, что в администрации «внимательно изучают» этот вопрос. СМИ сообщают, что за атакой стоит группа REvil, в которую входят в основном русскоговорящие хакеры

Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, считает ли он хакерскую атаку на крупнейшую мировую фирму — изготовителя мясной продукции JBS «испытанием» от российского коллеги Владимира Путина в преддверии их саммита в Женеве, сообщает CNN.

Говоря о том, примут ли Соединенные Штаты меры в ответ на действия России, он отметил: «Мы внимательно изучаем этот вопрос».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге сообщила, что Байден планирует обсудить кибератаку на встрече с Путиным. Она также добавила, что американская администрация «не отвергает» какие-либо из вариантов ответной реакции на взлом JBS. По словам Псаки, если на территории страны существуют криминальные структуры, она несет за это какую-то часть ответственности.

Ранее о том, что президенты могут затронуть вопрос кибервзлома JBS, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.