Хакеры атаковали филиалы крупнейшего производителя мяса в мире

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Североамериканские и австралийский филиалы крупнейшего в мире предприятия по производству мяса JBS S.A. стали жертвами кибератак. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо, полученное от компании по электронной почте.

В письме также указано, что случившееся может привести к задержке осуществления отдельных сделок с клиентами и поставщиками. Так, в Австралии компании на всех предприятиях пришлось отменить забой коров и баранов.

Из-за инцидента отменены две рабочие смены на канадском заводе, который перерабатывает до 4,2 тыс. голов скота в день. Забой скота и рабочие смены были также отменены на ряде американских заводов компании.

JBS S.A. — бразильская компания со штаб-квартирой в городе Сан-Пауло. У предприятия есть представительства в 15 странах. Bloomberg и Forbes называют JBS самым крупным производителем мяса в мире. По данным компании, 51% выручки компании приходится на США, 15% — на азиатский рынок, 6% — на Европу, 4% — на Австралию и Новую Зеландию и столько же на Мексику, 3% — на Канаду и столько же — на Африку и Ближний Восток. На Бразилию приходится 16%, а на остальную Южную Америку — 1%. Предприятие выпускает продукцию под брендами Friboi, Swift, Seara, Pilgrim’s Pride, Plumrose, Primo и др.