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В Белом доме сообщили о контактах с Россией после взлома фирмы в США

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Администрация США контактировала с российскими властями насчет хакерской атаки на крупнейшую фирму-изготовитель мясной продукции JBS S.A., сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает The Guardian.

«JBS уведомил администрацию, что атака исходила от преступной организации, которая, вероятно, базируется в России. Белый дом напрямую взаимодействует с правительством России по этому вопросу», — сказала она, не уточнив детали контакта. К расследованию также подключилось ФБР.

Хакеры атаковали филиалы крупнейшего производителя мяса в мире
Общество
Фото:Chris Ratcliffe / Bloomberg

1 июня североамериканские и австралийский филиалы крупнейшего в мире предприятия по производству мяса JBS S.A. стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании пришлось отменить смены на канадском заводе, который перерабатывает до 4,2 тыс. голов скота в день. Также смены отменили на некоторых предприятиях в США, а в Австралии пришлось полностью остановить забой.

JBS S.A. — компания со штаб-квартирой в Сан-Паулу. У группы есть представительства в 15 странах. Bloomberg и Forbes называют JBS самым крупным производителем мяса в мире. 51% выручки компании приходится на США.

Ранее хакеры атаковали компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов в США Colonial Pipeline Company. Из-за этого компании пришлось остановить работу трубопровода, который обеспечивает 45% поставок топлива на Восточном побережье. Тогда СМИ также сообщили, что за атакой могли стоять русские хакеры, однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отвергнул причастность России к атакам.

США Россия хакерские атаки мясопродукты
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