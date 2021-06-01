В Белом доме сообщили о контактах с Россией после взлома фирмы в США

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Администрация США контактировала с российскими властями насчет хакерской атаки на крупнейшую фирму-изготовитель мясной продукции JBS S.A., сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает The Guardian.

«JBS уведомил администрацию, что атака исходила от преступной организации, которая, вероятно, базируется в России. Белый дом напрямую взаимодействует с правительством России по этому вопросу», — сказала она, не уточнив детали контакта. К расследованию также подключилось ФБР.

1 июня североамериканские и австралийский филиалы крупнейшего в мире предприятия по производству мяса JBS S.A. стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании пришлось отменить смены на канадском заводе, который перерабатывает до 4,2 тыс. голов скота в день. Также смены отменили на некоторых предприятиях в США, а в Австралии пришлось полностью остановить забой.

JBS S.A. — компания со штаб-квартирой в Сан-Паулу. У группы есть представительства в 15 странах. Bloomberg и Forbes называют JBS самым крупным производителем мяса в мире. 51% выручки компании приходится на США.