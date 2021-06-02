Политика , 02 июн, 12:24
Песков оценил ситуацию с сотрудничеством с США по кибербезопасности
Дмитрий Песков
Пока преждевременно говорить о сотрудничестве России и США в кибербезопасности, ситуация не изменилась. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
В то же время Песков допустил, что на президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на предстоящей встрече в Женеве затронут эту тему.
«Очевидно, что преступность в киберсфере и вызовы, с которыми нам приходится связываться, так или иначе будет на повестке дня», — сказал представитель Кремля.
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