В США из-за кибератаки встали заводы мирового лидера по производству мяса

Все заводы мясоперерабатывающей компании JBS в США приостановили работу после кибератаки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в профсоюзе работников пищевой промышленности и торговли (United Food & Commercial Workers), представляющий интересы сотрудников компании в США.

По данным агентства, в результате хакерской атаки приостановка в работе возникла на пяти мясоперерабатывающих заводах на территории США. Кроме того, два дня не работает завод, расположенный в Канаде.

В свою очередь, в мясоперерабатывающей компании пообещали, что большая часть заводов восстановит работу к среде, 2 июля.

«Учитывая прогресс, которого добились за последние 24 часа наши профессионалы в сфере IT и команды наших фабрик, подавляющее большинство наших фабрик по производству говядины, свинины, птицы и готовых продуктов будут в рабочем состоянии завтра», — заявил гендиректор JBS Андре Ногейра, передает USA Today.