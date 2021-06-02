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В США из-за кибератаки встали заводы мирового лидера по производству мяса

Все заводы мясоперерабатывающей компании JBS в США приостановили работу после кибератаки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в профсоюзе работников пищевой промышленности и торговли (United Food & Commercial Workers), представляющий интересы сотрудников компании в США.

По данным агентства, в результате хакерской атаки приостановка в работе возникла на пяти мясоперерабатывающих заводах на территории США. Кроме того, два дня не работает завод, расположенный в Канаде.

В свою очередь, в мясоперерабатывающей компании пообещали, что большая часть заводов восстановит работу к среде, 2 июля.

«Учитывая прогресс, которого добились за последние 24 часа наши профессионалы в сфере IT и команды наших фабрик, подавляющее большинство наших фабрик по производству говядины, свинины, птицы и готовых продуктов будут в рабочем состоянии завтра», — заявил гендиректор JBS Андре Ногейра, передает USA Today.

Хакеры атаковали филиалы крупнейшего производителя мяса в мире
Общество
Фото:Chris Ratcliffe / Bloomberg

1 июня североамериканские и австралийский филиалы крупнейшего в мире предприятия по производству мяса JBS S.A. подверглись хакерским атакам. Из-за инцидента компании пришлось отменить смены на канадском заводе, который перерабатывает до 4,2 тыс. голов скота в день. Также смены отменили на некоторых предприятиях в США, а в Австралии пришлось полностью остановить забой.

По словам, заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, JBS уведомила администрацию Байдена, что атака исходила от преступной организации, которая, вероятно, базируется в России. Она также отметила, что по этому вопросу Соединенные Штаты контактировали с российскими властями.

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JBS S.A. — компания со штаб-квартирой в Сан-Паулу. У группы есть представительства в 15 странах. Bloomberg и Forbes называют JBS самым крупным производителем мяса в мире. 51% выручки компании приходится на США.

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