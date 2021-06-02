Порошенко попросил встречи Зеленского и Байдена перед саммитом с Путиным

Свою просьбу бывший президент Украины объяснил тем, что «не может судьба Украины обсуждаться без ее участия». Его «бетонным требованием» во время президентства было «ничего об Украине без Украины», сказал бывший глава государства

Петр Порошенко (Фото: Zuma / ТАСС)

Бывший президент Украины Петр Порошенко попросил сенаторов США устроить встречу американского президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским до саммита с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте партии «Европейская солидарность», лидером которой является Порошенко.

По словам бывшего украинского президента, организовать такую встречу было первой просьбой к находящимся на Украине с визитом американским конгрессменам, которых Порошенко назвал «добрыми и надежными друзьями Украины». Они помогали «очень высоко держать вопрос Украины в повестке дня» и «обеспечить двустороннюю поддержку Украины в конгрессе США», отметил он.

«Важно, чтобы встреча между президентом Зеленским и президентом Байденом состоялась до встречи Байдена и Путина в Женеве 15 числа (главы государств должны встретиться 16 июня. — РБК)», — сказал Порошенко.

Он отметил, что во время срока его полномочий «бетонным требованием» было «ничего об Украине без Украины». «Не может судьба Украины обсуждаться без ее участия», — пояснил экс-президент.

Ранее в Киеве уже заявили, что Зеленский намерен созвониться с Байденом перед саммитом России и США.