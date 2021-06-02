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Политика ,  

Порошенко попросил встречи Зеленского и Байдена перед саммитом с Путиным

Свою просьбу бывший президент Украины объяснил тем, что «не может судьба Украины обсуждаться без ее участия». Его «бетонным требованием» во время президентства было «ничего об Украине без Украины», сказал бывший глава государства
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Zuma / ТАСС)

Бывший президент Украины Петр Порошенко попросил сенаторов США устроить встречу американского президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским до саммита с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте партии «Европейская солидарность», лидером которой является Порошенко.

По словам бывшего украинского президента, организовать такую встречу было первой просьбой к находящимся на Украине с визитом американским конгрессменам, которых Порошенко назвал «добрыми и надежными друзьями Украины». Они помогали «очень высоко держать вопрос Украины в повестке дня» и «обеспечить двустороннюю поддержку Украины в конгрессе США», отметил он.

«Важно, чтобы встреча между президентом Зеленским и президентом Байденом состоялась до встречи Байдена и Путина в Женеве 15 числа (главы государств должны встретиться 16 июня. — РБК)», — сказал Порошенко.

Он отметил, что во время срока его полномочий «бетонным требованием» было «ничего об Украине без Украины». «Не может судьба Украины обсуждаться без ее участия», — пояснил экс-президент.

Ранее в Киеве уже заявили, что Зеленский намерен созвониться с Байденом перед саммитом России и США.

Кремль оценил шансы согласовать заявление по встрече Путина и Байдена
Политика
Владимир Путин (второй слева) и Джо Байден (справа)

Американский президент предложил российскому коллеге встретиться во время телефонного разговора в апреле. В мае в Кремле сообщили, что встреча пройдет 16 июня в Женеве. Лидеры обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о намерении Байдена обсудить с коллегой стабилизацию отношений двух стран.

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Позже в Белом доме пояснили, что цель предстоящего саммита на высшем уровне в первую очередь — защита интересов США, так как «услышать непосредственно от президента Путина ответ — это самый эффективный способ понять, в чем заключаются планы и намерения России». По словам американского президента, он даст понять Путину, что Вашингтон не позволит России нарушать права человека.

В МИД России в свою очередь заявили, что повестки дня России и США не совпадают в преддверии встречи Путина и Байдена. Глава министерства Сергей Лавров призвал «не строить иллюзий» по поводу возможного прорыва в российско-американских отношениях после саммита президентов.

Ранее Зеленский заявлял о начале переговоров Киева с Москвой по поводу его встречи с Путиным. В Кремле называли возможность переговоров лидеров Украины и России «гипотетическим наброском к гипотетической встрече».

Автор
Елена Чернышова
Владимир Зеленский Петр Порошенко Джо Байден Владимир Путин саммит
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