Порошенко попросил встречи Зеленского и Байдена перед саммитом с Путиным
Бывший президент Украины Петр Порошенко попросил сенаторов США устроить встречу американского президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским до саммита с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте партии «Европейская солидарность», лидером которой является Порошенко.
По словам бывшего украинского президента, организовать такую встречу было первой просьбой к находящимся на Украине с визитом американским конгрессменам, которых Порошенко назвал «добрыми и надежными друзьями Украины». Они помогали «очень высоко держать вопрос Украины в повестке дня» и «обеспечить двустороннюю поддержку Украины в конгрессе США», отметил он.
«Важно, чтобы встреча между президентом Зеленским и президентом Байденом состоялась до встречи Байдена и Путина в Женеве 15 числа (главы государств должны встретиться 16 июня. — РБК)», — сказал Порошенко.
Он отметил, что во время срока его полномочий «бетонным требованием» было «ничего об Украине без Украины». «Не может судьба Украины обсуждаться без ее участия», — пояснил экс-президент.
Ранее в Киеве уже заявили, что Зеленский намерен созвониться с Байденом перед саммитом России и США.