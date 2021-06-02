Кремль оценил шансы согласовать заявление по встрече Путина и Байдена

Владимир Путин (второй слева) и Джо Байден (справа) (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Кремль считает маловероятным, что по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может быть принято совместное заявление, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы сильно сомневаемся в этом» (что может быть принято. — РБК)», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, «пока преждевременно об этом говорить».

Ранее о том, что Вашингтон и Москва пытаются согласовать текст такого заявления, сообщал со ссылкой на источники «Коммерсантъ».

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