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Белый дом объяснил, зачем Байдену нужна встреча с Путиным

Она не является «подарком» Москве, а нацелена на защиту интересов США, заявили в Белом доме. Там отметили, что встреча «лицом к лицу» позволит лидерам лучше донести позиции своих стран, сгладить разногласия и найти компромиссы
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Предстоящая встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина прежде всего нужна для защиты интересов США, заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

«Мы считаем это жизненно важной частью защиты интересов Америки. Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им», — подчеркнула Жан-Пьер.

По ее словам, Вашингтон и Москва должны решить множество вопросов, а Байден лучше других американских должностных лиц может донести позицию США.

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«И услышать непосредственно от президента Путина ответ — это самый эффективный способ понять, в чем заключаются планы и намерения России. Нет замены взаимодействию напрямую между лидерами, особенно в сложных отношениях», — сообщила представитель Белого дома.

Она отметила, что беседа лидеров лицом к лицу позволит ясно понять позиции обеих стран, сгладить существующие противоречия и найти точки контакта.

Байден и Путин должны встретиться в Женеве 16 июня. И в Москве, и в Вашингтоне призывали воздержаться от чрезмерных ожиданий от этих переговоров. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что между президентами состоится «сложный разговор» из-за разных позиций США и России по множеству вопросов. И саммит не значит, что после него «дела пойдут проще простого».

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Власти допустили закрытие неба над Женевой из-за саммита Путина и Байдена
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Фото:Denis Balibouse / Reuters

Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее во вторник заявил, что власти не строят иллюзий относительно предстоящей встречи. «Мы не строим иллюзий, и мы не стараемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, важен, это нужно всячески поддерживать», — объяснил министр.

В то же время источники «Коммерсанта» говорили о надежде на «локальное потепление» между странами в части стратегической безопасности и работы дипломатов.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
Владимир Путин Джо Байден переговоры США Россия
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