Белый дом объяснил, зачем Байдену нужна встреча с Путиным

Она не является «подарком» Москве, а нацелена на защиту интересов США, заявили в Белом доме. Там отметили, что встреча «лицом к лицу» позволит лидерам лучше донести позиции своих стран, сгладить разногласия и найти компромиссы

Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Предстоящая встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина прежде всего нужна для защиты интересов США, заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

«Мы считаем это жизненно важной частью защиты интересов Америки. Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им», — подчеркнула Жан-Пьер.

По ее словам, Вашингтон и Москва должны решить множество вопросов, а Байден лучше других американских должностных лиц может донести позицию США.

«И услышать непосредственно от президента Путина ответ — это самый эффективный способ понять, в чем заключаются планы и намерения России. Нет замены взаимодействию напрямую между лидерами, особенно в сложных отношениях», — сообщила представитель Белого дома.