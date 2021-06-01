Лавров призвал не ждать прорыва от встречи Путина и Байдена

По словам министра, Россия не строит иллюзий и не ждет судьбоносных решений, но сам факт встречи лидеров ядерных держав важен. В Белом доме тоже говорили, что не ждут, что «дела пойдут проще простого» после саммита

Сергей Лавров (Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

В Москве не строят иллюзий по поводу возможных прорывов в российско-американских отношениях после предстоящего саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС.

«Мы не строим иллюзий, и мы не стараемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, важен, это нужно всячески поддерживать», — сказал министр.

По его словам, Путин и Байден во время встречи в Женеве 16 июня должны будут обменяться мнениями о глобальных и локальных для своих стран угрозах.

В конце мая в Вашингтоне также признавались, что не ждут, что после саммита президентов «дела пойдут проще простого». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что между Байденом и Путиным состоится «тяжелый разговор» из-за наличия разногласий по многим вопросам.