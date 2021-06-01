Лавров призвал не ждать прорыва от встречи Путина и Байдена

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 73,24 (-0,06) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 89,6 (+0,22) Инвестиции, 13:50
Когда можно увидеть звездный дождь в этом году РБК и ПСБ, 19:32 СК Белоруссии разрешил консулу посетить россиянина Дудникова Общество, 19:28 Эксперты оценили влияние нового закона на тариф за подведение газа Общество, 19:24 В Москве назвали улицы в честь легенд ЦСКА, «Спартака» и «Торпедо» Спорт, 19:23 Где найти третью вакцину, ЦБ назвал нелегальные компании. Главное за день Общество, 19:20 «Токсичность» нефти — не приговор для инвестора. Цены продолжат рост Инвестиции, 19:16 В Goldman Sachs назвали цифровые валюты аналогом меди для инвесторов Крипто, 19:11 На Ульяновском автозаводе задержали предполагаемых похитителей запчастей Общество, 19:04 Кремль оценил решение США отказаться от санкций против «Северного потока» Политика, 19:00 Робот-чиновник: как боты меняют рынок госуслуг в России и мире Индустрия 4.0, 19:00 ВОЗ одобрила вторую китайскую вакцину от коронавируса Общество, 18:38 «Момент для фиксации прибыли». Как рост налогов скажется на металлургах Инвестиции, 18:22 Минпромторг поспорил с Минсельхозом из-за цен на яйца Экономика, 18:20 Суд в Москве заочно арестовал напавшую на посольство в Киеве россиянку Общество, 18:17
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

Лавров призвал не ждать прорыва от встречи Путина и Байдена

По словам министра, Россия не строит иллюзий и не ждет судьбоносных решений, но сам факт встречи лидеров ядерных держав важен. В Белом доме тоже говорили, что не ждут, что «дела пойдут проще простого» после саммита
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

В Москве не строят иллюзий по поводу возможных прорывов в российско-американских отношениях после предстоящего саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС.

«Мы не строим иллюзий, и мы не стараемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, важен, это нужно всячески поддерживать», — сказал министр.

По его словам, Путин и Байден во время встречи в Женеве 16 июня должны будут обменяться мнениями о глобальных и локальных для своих стран угрозах.

В МИДе заявили о несовпадении повесток США и России перед саммитом
Политика
Сергей Рябков

В конце мая в Вашингтоне также признавались, что не ждут, что после саммита президентов «дела пойдут проще простого». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что между Байденом и Путиным состоится «тяжелый разговор» из-за наличия разногласий по многим вопросам.

Video

На переговорах в Женеве, как сообщали в Кремле, президенты обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки, в том числе борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

Байден сообщил, что скажет Путину на встрече
Политика
<p>Джо Байден</p>

Источники «Коммерсанта» сообщали, что в Москве не ждут глобальных подвижек в российско-американских отношениях после саммита. Однако возможно «локальное потепление»: президенты могут устно договориться по вопросам работы дипломатов США и России, а также в сферах стратегической безопасности.

Замглавы МИДа Сергей Рябков накануне заявлял, что повестки Москвы и Вашингтона перед саммитом не совпадают. «Мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже», — отметил замминистра.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
Владимир Путин Джо Байден переговоры Сергей Лавров
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Байден сообщил, что скажет Путину на встрече
Политика
В МИДе заявили о несовпадении повесток США и России перед саммитом
Политика
Зеленский переговорит с Байденом до его встречи с Путиным
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter