Чемезов сравнил ужесточение санкций Запада с войной

США и Европа не готовы к санкционной войне с Россией, считает глава «Ростеха». Он указал, что европейские страны из-за ограничительных мер лишаются возможности продавать в России свою продукцию

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил, что слишком жесткие санкции в отношении России можно сравнить с войной, к которой ни США, ни европейские страны не готовы.

«Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы. Европейцы в первую очередь», — сказал Чемезов.

По его словам, у России с США небольшой объем торговли, «поэтому и зависимости никакой нет, за исключением каких-то отдельных моментов». «А европейцы ближе к нам, их экономика более завязана на российскую», — отметил глава «Ростеха».

Чемезов считает, что из-за санкций европейские страны лишаются возможности продавать свою продукцию в России и участвовать в совместных проектах. «Конечно, восторга по этому поводу у европейцев нет. Мы со своей стороны делаем все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации», — заметил он.