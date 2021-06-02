Чемезов заявил о риске санкций на поставки отделочных материалов МС-21

Мартовские санкции Госдепа США направлены на продукцию двойного назначения — в том числе самолет МС-21, считает глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Он напомнил, что самолет пока еще с импортной обшивкой и летает на иностранном крыле

Среднемагистральный самолет МС-21 во время показатеьных полетов (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов объяснил в интервью РБК смысл санкций, введенных весной Госдепом США в отношении России.

8 марта Госдеп включил Россию в число стран, куда запрещен экспорт оборонных изделий, а также оборонных услуг. По последним данным Бюро промышленности и безопасности, в 2019 году экспорт продукции США в Россию составил $11,5 млн. В 2018 году на него пришлось, по этим данным, $0,8 млн.

По словам Чемезова, для российских военных изделий Россия практически все комплектующие производит сама. Но под «военными услугами» Госдеп подразумевает в том числе и изделия двойного назначения, пояснил Чемезов.

«Например, МС-21 — гражданский самолет. Но они запретили ввоз композитных материалов для крыла. Хотя это абсурд, понятно. Думаю, это лукавая позиция в целом», — считает Чемезов. Цель этих ограничений, по мнению главы «Ростеха», не столько сдержать российские оборонные технологии, сколько в целом помешать развитию России, гражданской авиации.