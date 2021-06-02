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Война санкций ,  
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Чемезов заявил о риске санкций на поставки отделочных материалов МС-21

Мартовские санкции Госдепа США направлены на продукцию двойного назначения — в том числе самолет МС-21, считает глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Он напомнил, что самолет пока еще с импортной обшивкой и летает на иностранном крыле
Среднемагистральный самолет МС-21 во время показатеьных полетов
Среднемагистральный самолет МС-21 во время показатеьных полетов (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов объяснил в интервью РБК смысл санкций, введенных весной Госдепом США в отношении России.

8 марта Госдеп включил Россию в число стран, куда запрещен экспорт оборонных изделий, а также оборонных услуг. По последним данным Бюро промышленности и безопасности, в 2019 году экспорт продукции США в Россию составил $11,5 млн. В 2018 году на него пришлось, по этим данным, $0,8 млн.

По словам Чемезова, для российских военных изделий Россия практически все комплектующие производит сама. Но под «военными услугами» Госдеп подразумевает в том числе и изделия двойного назначения, пояснил Чемезов.

«Например, МС-21 — гражданский самолет. Но они запретили ввоз композитных материалов для крыла. Хотя это абсурд, понятно. Думаю, это лукавая позиция в целом», — считает Чемезов. Цель этих ограничений, по мнению главы «Ростеха», не столько сдержать российские оборонные технологии, сколько в целом помешать развитию России, гражданской авиации.

Сергей Чемезов — РБК: «Совсем жесткие санкции — это, по сути, война»
Бизнес
Сергей Чемезов

«Если говорить про МС-21, это затруднило, конечно, работу. Но в итоге сделан свой композитный материал, консоль крыла уже прибыла на Иркутский авиазавод», — отметил Чемезов. Он напомнил, что до недавнего времени МС-21 также оснащался американскими двигателями Pratt & Whitney, на замену которому пришел российский ПД-14. Помимо этого, создается ПД-8 который вскоре заменит российско-французские двигатели SaM146 у Sukhoi Superjet 100, добавил Чемезов.

Вице-премьер Борисов допустил разрыв контрактов из-за санкций США
Политика
Юрий Борисов

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Глава «Ростеха» отметил, что отделка у МС-21 и SSJ пока тоже иностранная. «Казалось бы, ничего в этом сложного нет, но тем не менее отделку мы закупаем за рубежом. Скоро будем предлагать заказчикам российскую отделку из наших материалов», — заключил он.

24 марта в разговоре с РБК вице-премьер Юрий Борисов отмечал, новые санкции США могут повлечь за собой разрыв действующих авиационных контрактов. «В том-то и дело: те [авиационные контракты], которые они захотят — и разорвут. Вот в чем дело. Там же написано про высокотехнологичную продукцию. Но под нее можно отнести все, что угодно. В одностороннем порядке можно пользоваться этим механизмом и реализовать в своих собственных интересах одним росчерком пера», — подчеркивал Борисов.

Чемезов прокомментировал заявление Борисова фразой «вполне возможно». При этом глава «Ростеха» добавил, что «пока все-таки наши партнеры за рубежом выполняют свои обязательства».

Автор
Инна Сидоркова Инна Сидоркова
Ростех Сергей Чемезов МС-21 «Сухой Суперджет» санкции
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