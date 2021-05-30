Глава Европарламента предложил усилить санкции против России

Дэвид Сассоли считает, что ЕС должен ужесточить давление на российских чиновников, в то же время устанавливая более тесные контакты с гражданским обществом, а также поддерживая диссидентов, НПО и независимые СМИ

После введения санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair ЕС должен рассмотреть дальнейшие санкционные меры и против России, заявил глава Европарламент Дэвид Мария Сассоли в интервью медиа-группы Funke.

«Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ», — заявил он (цитата по T-Online).

Глава Европарламента также отметил, что у ЕС с Россией сейчас «очень напряженные» отношения

Помимо этого, Сассоли прокомментировал задержание в Белоруссии экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и призвал принять дальнейшие меры для его освобождения. Он считает, что фотография Протасевича должна быть «выставлена во всех аэропортах ЕС и в Европарламенте».

Сейчас Сассоли, а также несколько других европейских чиновников и политиков находятся под российскими санкциями, им запрещен въезд на территорию России. Москва наложила ограничения на представителей ЕС в конце апреля после аналогичных действий союза в отношении шести россиян 2-го и 22 марта.