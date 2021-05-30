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Политика ,  
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Глава Европарламента предложил усилить санкции против России

Дэвид Сассоли считает, что ЕС должен ужесточить давление на российских чиновников, в то же время устанавливая более тесные контакты с гражданским обществом, а также поддерживая диссидентов, НПО и независимые СМИ

После введения санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair ЕС должен рассмотреть дальнейшие санкционные меры и против России, заявил глава Европарламент Дэвид Мария Сассоли в интервью медиа-группы Funke.

«Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ», — заявил он (цитата по T-Online).

Глава Европарламента также отметил, что у ЕС с Россией сейчас «очень напряженные» отношения

Помимо этого, Сассоли прокомментировал задержание в Белоруссии экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и призвал принять дальнейшие меры для его освобождения. Он считает, что фотография Протасевича должна быть «выставлена во всех аэропортах ЕС и в Европарламенте».

Сейчас Сассоли, а также несколько других европейских чиновников и политиков находятся под российскими санкциями, им запрещен въезд на территорию России. Москва наложила ограничения на представителей ЕС в конце апреля после аналогичных действий союза в отношении шести россиян 2-го и 22 марта.

СМИ узнали о предложении ЕС ответить на «злонамеренные действия» России
Политика
Фото:Francois Lenoir / Reuters

В апреле в Европарламенте уже предлагали усилить санкционное давление на Россию в случае эскалации ситуации на Донбассе или ухудшения здоровья оппозиционера Алексея Навального, который сейчас отбывает срок в колонии. Такое мнение высказывал председатель ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии Манфред Вебер.

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Он заявил, что Москва продолжает «курс опасных провокаций» и упомянул размещение российских войск в областях, граничащих с Украиной. Тогда военное руководство и Кремль объясняли передислокацию военными учениями.

«Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от платежной системы SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации», — считал Вебер.

Ранее на неделе ЕС предложил Вашингтону действовать совместно для ответа России на ее злонамеренные действия, сообщал Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления для саммита ЕС-США, который пройдет в Брюсселе в середине июня. «Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и решительно ответим на повторяющуюся модель ее негативного поведения и злонамеренных действий», — говорится в документе.

На саммите 24 мая лидеры стран-членов Евросоюза осудили «незаконные, провокационные и подрывные действия России» против блока и вновь подтвердили свое единство перед лицом таких действий. При этом участники саммита решили ничего не предпринимать в практической плоскости своих отношений с Россией.

Автор
Мария Лисицына
Европарламент санкции ЕС
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