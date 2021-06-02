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Чемезов заявил о плане вытеснить Австралию с китайского рынка угля

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал о планах «Эльгауголь» (подконтрольна «А-Проперти» Альберта Авдоляна, у «Ростеха» — 5%) заместить австралийский уголь на рынке Китая. Но для этого нужно расширить БАМ и Транссиб
Фото: Павел Кассин / ТАСС
Фото: Павел Кассин / ТАСС

«Эльгауголь», которую контролирует «А-Проперти» Альберта Авдоляна, планирует заместить австралийский уголь на рынке Китая. Об этом гендиректор «Ростеха» (владеет 5% «Эльгауголь») Сергей Чемезов рассказал в интервью РБК.

«Думаю, 60–70% [доли поставок Австралии на рынок Китая] — вполне реально. Пара лет на это потребуется. Многое зависит от пропускной способности РЖД», — сказал он.

До второй половины 2020 года Австралия была крупнейшим поставщиком коксующегося угля на китайский рынок, поставляя до 9 млн т в месяц (до 100 млн т в год). Китай запретил поставки угля из Австралии в октябре прошлого года из-за обострения политических отношений между двумя странами (Канберра обвинила Пекин в сокрытии информации о коронавирусе).

Тогда «А-Проперти» решила воспользоваться ситуацией и нарастить поставки в Китай, для этого создав в конце прошлого года совместное предприятие с китайской Guohang Ocean Shipping (GH Shipping). Согласно планам, объемы поставок должны будут увеличиться с 1–1,5 млн т в 2020 году до 15–18 млн т угля в 2021 году, 20–24 млн т в 2022 году и 30 млн т начиная с 2023 года. Но рост поставок ограничен пропускной способностью Транссиба и БАМа. Поэтому пока что австралийский уголь заместила на китайском рынке Монголия, следует из данных Reuters за январь—февраль 2021 года.

«А-Проперти» создала в этом году крупнейшего производителя коксующегося угля, выкупив у «Мечела» Игоря Зюзина и Газпромбанка Эльгинское угольное месторождение (его оператор — «Эльгауголь») в Якутии за 142 млрд руб., а также доли в порту Вера и Огоджинском угольном месторождении у наследников Дмитрия Босова. «Ростех», уже владевший долями в Вере и Огодже, впоследствии приобрел у «А-Проперти» 5% в «Эльгауголь».

«Ростех» купит 5% Эльгинского угольного комплекса у Авдоляна
Бизнес
Фото:Сергей Субботин / РИА Новости

«А-Проперти» заявляла о планах вложить 130 млрд руб. в увеличение добычи на Эльге до 45 млн т к 2023 году (в 2020 году добыча составила 7 млн т, план на этот год — 18 млн т). Программа развития проекта предполагает также расширение провозной способности железнодорожного пути Эльга — Улак до 30 млн т и строительство перевалочных мощностей в акватории порта Ванино.

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Отвечая на вопрос о логистике, Чемезов сообщил, что уголь в Китай «А-Проперти» планирует переваливать в портах Вера и Ванино (Хабаровский край). «Кстати, порт Ванино нам больше подходит, мы его с Геннадием Тимченко (совладельцем угольной компании «Колмар». — РБК) будем расширять, строить новый терминал в Ванино», — сказал он.

Чемезов не пояснил, о каком терминале идет речь, сказав, что «еще проекта нет». По его словам, пока мощностей, которые есть сейчас в порту Ванино, достаточно, но «на перспективу в ближайшие год-два компания значительно увеличит объемы».

У «А-Проперти» в прошлом году был проект строительства терминала в Ванино «Порт Дальний», но из-за протестов местных жителей компания решила его не реализовывать. В 2012 году Volga Group Тимченко купила «Сахатранс», основным активом которой является участок площадью около 200 га (в долгосрочной аренде) в бухте Мучке, севернее порта Ванино.

Недавно президент Владимир Путин поручил профинансировать расширение железнодорожной инфраструктуры под вывоз угля из Якутии из Фонда национального благосостояния (ФНБ). РЖД получит 25% финансирования для проекта, стоимость которого оценивается от 350 млрд руб. (с тепловозной тягой) до более 700 млрд руб. (с электрификацией), заявил после этого глава РЖД Олег Белозеров. Речь идет о строительстве дополнительных путей от станции Тында до порта Ванино. Стройка, по его словам, займет четыре-пять лет, завершить строительство РЖД планирует в 2026–2027 годах.

Авторы
Светлана Бурмистрова Светлана Бурмистрова, Инна Сидоркова Инна Сидоркова
уголь Ростех
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