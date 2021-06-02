Чемезов заявил о плане вытеснить Австралию с китайского рынка угля

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал о планах «Эльгауголь» (подконтрольна «А-Проперти» Альберта Авдоляна, у «Ростеха» — 5%) заместить австралийский уголь на рынке Китая. Но для этого нужно расширить БАМ и Транссиб

Фото: Павел Кассин / ТАСС

«Эльгауголь», которую контролирует «А-Проперти» Альберта Авдоляна, планирует заместить австралийский уголь на рынке Китая. Об этом гендиректор «Ростеха» (владеет 5% «Эльгауголь») Сергей Чемезов рассказал в интервью РБК.

«Думаю, 60–70% [доли поставок Австралии на рынок Китая] — вполне реально. Пара лет на это потребуется. Многое зависит от пропускной способности РЖД», — сказал он.

До второй половины 2020 года Австралия была крупнейшим поставщиком коксующегося угля на китайский рынок, поставляя до 9 млн т в месяц (до 100 млн т в год). Китай запретил поставки угля из Австралии в октябре прошлого года из-за обострения политических отношений между двумя странами (Канберра обвинила Пекин в сокрытии информации о коронавирусе).

Тогда «А-Проперти» решила воспользоваться ситуацией и нарастить поставки в Китай, для этого создав в конце прошлого года совместное предприятие с китайской Guohang Ocean Shipping (GH Shipping). Согласно планам, объемы поставок должны будут увеличиться с 1–1,5 млн т в 2020 году до 15–18 млн т угля в 2021 году, 20–24 млн т в 2022 году и 30 млн т начиная с 2023 года. Но рост поставок ограничен пропускной способностью Транссиба и БАМа. Поэтому пока что австралийский уголь заместила на китайском рынке Монголия, следует из данных Reuters за январь—февраль 2021 года.

«А-Проперти» создала в этом году крупнейшего производителя коксующегося угля, выкупив у «Мечела» Игоря Зюзина и Газпромбанка Эльгинское угольное месторождение (его оператор — «Эльгауголь») в Якутии за 142 млрд руб., а также доли в порту Вера и Огоджинском угольном месторождении у наследников Дмитрия Босова. «Ростех», уже владевший долями в Вере и Огодже, впоследствии приобрел у «А-Проперти» 5% в «Эльгауголь».