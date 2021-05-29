СМИ узнали о предложении ЕС ответить на «злонамеренные действия» России

В заявлении для саммита ЕС-США, проект которого Брюссель направил Вашингтону, говорится, что стороны «решительно ответят на повторяющуюся модель негативного поведения» России. Саммит пройдет за день до встречи Путина с Байденом

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Евросоюз предложил Вашингтону действовать совместно для противостояния России и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления для саммита ЕС-США, который пройдет в Брюсселе в середине июня.

По данным агентства, документ, подготовленный ЕС, был на этой неделе направлен в Белый дом, в нем говорится, что общие ценности и интересы помогут обеим сторонам справиться с «беспрецедентными глобальными вызовами».

«Мы будем тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках наших многосторонних подходов к Китаю. Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и решительно ответим на повторяющуюся модель ее негативного поведения и злонамеренных действий», — приводит Bloomberg выдержку из документа.

В совместном заявлении, текст которого еще может измениться, стороны обещают «объединить усилия для предотвращения и мирного разрешения конфликтов, поддерживать верховенство закона и международное право», сообщает агентство. В Совете национальной безопасности США от комментариев отказалась.