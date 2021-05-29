СМИ узнали о предложении ЕС ответить на «злонамеренные действия» России
Евросоюз предложил Вашингтону действовать совместно для противостояния России и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления для саммита ЕС-США, который пройдет в Брюсселе в середине июня.
По данным агентства, документ, подготовленный ЕС, был на этой неделе направлен в Белый дом, в нем говорится, что общие ценности и интересы помогут обеим сторонам справиться с «беспрецедентными глобальными вызовами».
«Мы будем тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках наших многосторонних подходов к Китаю. Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и решительно ответим на повторяющуюся модель ее негативного поведения и злонамеренных действий», — приводит Bloomberg выдержку из документа.
В совместном заявлении, текст которого еще может измениться, стороны обещают «объединить усилия для предотвращения и мирного разрешения конфликтов, поддерживать верховенство закона и международное право», сообщает агентство. В Совете национальной безопасности США от комментариев отказалась.