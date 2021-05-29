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Политика ,  
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СМИ узнали о предложении ЕС ответить на «злонамеренные действия» России

В заявлении для саммита ЕС-США, проект которого Брюссель направил Вашингтону, говорится, что стороны «решительно ответят на повторяющуюся модель негативного поведения» России. Саммит пройдет за день до встречи Путина с Байденом
Фото: Francois Lenoir / Reuters
Фото: Francois Lenoir / Reuters

Евросоюз предложил Вашингтону действовать совместно для противостояния России и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления для саммита ЕС-США, который пройдет в Брюсселе в середине июня.

По данным агентства, документ, подготовленный ЕС, был на этой неделе направлен в Белый дом, в нем говорится, что общие ценности и интересы помогут обеим сторонам справиться с «беспрецедентными глобальными вызовами».

«Мы будем тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках наших многосторонних подходов к Китаю. Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и решительно ответим на повторяющуюся модель ее негативного поведения и злонамеренных действий», — приводит Bloomberg выдержку из документа.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В совместном заявлении, текст которого еще может измениться, стороны обещают «объединить усилия для предотвращения и мирного разрешения конфликтов, поддерживать верховенство закона и международное право», сообщает агентство. В Совете национальной безопасности США от комментариев отказалась.

Саммит ЕС-США пройдет 15 июня. Его участники заявят о более тесном сотрудничестве в области экономики и осудят давление на оппозицию и независимые СМИ в России, пишет Bloomberg.

На следующий день, 16 июня, в Женеве состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В Кремле сообщали, что лидеры обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки, в том числе, борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не ждут от этого саммита новой перезагрузки. По его словам, Путин и Байден смогут обменяться мнениями, но «ожидать, что в ходе одной встречи удастся выйти на понимание, было бы неверным». Однако позже «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что по итогам встречи как минимум, в двух сферах отношений России и США — стратегической стабильности и условий работы дипломатов — может наступить прогресс.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евросоюз США саммит Джо Байден Владимир Путин
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